Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 августа

1 августа стало известно, что на территории Ростовской области за все время пандемии выявлено более 13 тысяч заболевших коронавирусом. По данным регионального правительства, за последние сутки врачи выявили еще 133 инфицированных. Однако есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 133 пациента, а всего - более 10 тысяч.

В результате заражения скончались еще пять человек. Это 65-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердца, 66-летний мужчина с такими же недугами, 84-летний житель Дона с осложнениями, вызванными хроническими заболеваниями. Кроме того, умерла 72-летняя женщина с неврологическими болезнями и 82-летний пенсионер с нарушениями в работе в сердца.

Таким образом, за все время пандемии жертвами "ковида" стали уже 230 человек. На данный момент под наблюдением врачей находятся 6715 жителей, а всего медики обследовали свыше 69 тысяч человек. На стационарном лечении - 946 пациентов. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ – 49.