Новичок ФК «Ростов» Давид Тошевски прилетел в Россию на частном самолете

Новый нападающий ФК «Ростов» прилетел в Россию на частном самолете. Фото 19-летний Давид Тошевски опубликовал в своем «Инстаграме».

На кадрах — Тошевски позирует в пустом салоне бизнес-джета. По прилете парень сфотографировался и на фоне шикарного авиалайнера. В подписи к фото он намекнул, что прилетел в Россию. «Готов к следующему этапу», — написал Тошевски.

Поклонники «Ростова» не скрывают радости по поводу перехода Тошевски. Они надеются, что талантливый игрок из Македонии усилит команду. Фанаты тепло поприветствовали футболиста.

— Удачи тебе, Давид! Ты будешь чувствовать нашу поддержку! Добро пожаловать «желто-синюю» семью, — написал один из подписчиков.

В начале июля Тошевски подписал контракт с «Ростовом» на пять лет. Фото: instagram.com/davidtosevski/

Давид Тошевски является воспитанником македонского клуба «Работнички». За основной состав команды он начал выступать в августе 2019 года. В Первой Лиге Северной Македонии он провел 21 матч. За это время он забил пять мячей и выполнил три голевые передачи.

На молодую звезду обратили внимание сразу несколько известных клубов. На игрока претендовали «Лилль», «Интер», «Монако». В начале июля Тошевски подписал контракт с «Ростовом» на пять лет.

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