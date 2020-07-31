Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля: зарегистрирован резкий скачок заражений

В Ростове-на-Дону на 31 июля прирост за сутки составил 105 заболевших. По сравнению с предыдущими сутками число заражений выросло почти в три раза.

Всего в Ростовской области за сутки выявили 133 новых зараженных. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Еще 30 июля в донской столице было зарегистрировано 37 новых случаев заражения. Буквально через сутки прирост увеличился на 68 человек. Пока неизвестно, с чем связан такой рост заболеваемости.

Всего в Ростовской области за сутки выявили 133 новых зараженных. Общее число случаев достигло 12 941.

Кроме Ростова новых заболевших обнаружили еще в десяти городах и районах области: Сальском (8), Мясниковском (8), Миллеровском (3), Азовском (2) районах, Батайске (2), Таганроге (1), Азове (1), Новошахтинске (1), Волгодонском (1) и Егорлыкском (1) районах.

По данным на 31 июля, выздоровели еще 97 пациентов. За весь период вылечились от коронавируса 10 382 человека.

Подтвердилась смерть шести человек от COVID-19. Это 78-летняя женщина с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний; 71-летний мужчина с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний и заболеванием нервной системы; 66-летняя женщина с гипертоническим заболеванием, хроническим заболеванием эндокринной системы и нарушением обмена веществ. Жертвой также стал 41-летний мужчина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ. Отмечается, что он поздно обратился за медицинской помощью. Скончались 64-летний мужчина с осложнениями хронического сердечно-сосудистого заболевания и длительным онкопроцессом; 80-летний мужчина с осложнениями сердечно-сосудистого заболевания и хроническим онкогематологическим заболеванием.

За все время число жертв коронавируса составило 225 человек.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 864 пациента. Состояние 48 человек оценивается как тяжелое.

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