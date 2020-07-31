2020-07-31T16:51:31+03:00
Общество

Отмена ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020: что еще заработает и когда

Отмена ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020: на Дону огласили, что вскоре сможет открыться
Михаил Стрижев
Поделиться:
3 августа смогут открыться аквапарки на свежем воздухе и аттракционы в парках.3 августа смогут открыться аквапарки на свежем воздухе и аттракционы в парках.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Отмена ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020: губернатор Василий Голубев подписал документ, смягчающий ограничительные мероприятия в донском регионе. Согласно постановлению, 3 августа смогут открыться аквапарки на свежем воздухе и аттракционы в парках.

Аквапарки и аттаркционы смогут заработать только при соблюдении ряда условий. Так, в аквапарке могут находиться не более 50% посетителей от его вместимости. Бассейновую воду нужно проверять на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Лабораторный контроль должен проходить один раз в неделю.

На аттракционах необходимо дезинфенцировать поверхности после каждого посетителя. Кроме того, нужно обеспечить соблюдение социальной дистанции.

И в аквапарках, и на аттракцонах будут соблюдать правила профилактики коронавируса. Всех сотрудников обяжут носить маски.

Ранее в области на полную мощь заработали гостиницы. В особом режиме начали принимать посетителей фитнес-центры. Отрыли летние площадки и веранды кафе и ресторанов. Кроме того, жителям разрешили посещать пляжи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно в кино: что еще открыли в Ростове-на-Дону

В Ростовской области отменили очередные ограничения, введенные из-за коронавируса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области возобновят работу аквапарки и аттракционы
Волны выше метра: в Азовском море прогнозируют шторм
«Школа ухода. Жить дома!»: научит дарить пожилым людям заботу и тепло
Приемную кампанию для одаренных детей продлили в СУНЦ ЮФО
Пару ростовчанки Костенко и Тарасова уличили в неискренних чувствах
В Волгодонске осудили парня, задушившего и поджегшего бывшую сожительницу
Игрок "Ростова" Павел Мамаев обжалует приговор о хулиганстве: ему могут выплатить компенсацию
В Ростове из-за нарушений закрыли три летние площадки кафе
Власти Ростова назвали причину потопов на улице Извилистой
В Ростове задержали пассажира, устроившего дебош в поезде
Радио-квест «Утоли жажду» от «Комсомольской правды»
Штормовое предупреждение в Ростовской области: ожидаются сильные ливни с грозой и градом
Отключение света в Ростове-на-Дону 31 июля 2020: где и когда
Радиовикторина «Квас молодильный» от «Комсомольской правды»
В Ростовской области полицейская ГАЗель столкнулась с КаМАЗом
128 млн рублей ростовским рестораторам под 2% предоставил ВТБ