Отмена ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020: что еще заработает и когда

Отмена ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020: губернатор Василий Голубев подписал документ, смягчающий ограничительные мероприятия в донском регионе. Согласно постановлению, 3 августа смогут открыться аквапарки на свежем воздухе и аттракционы в парках.

Аквапарки и аттаркционы смогут заработать только при соблюдении ряда условий. Так, в аквапарке могут находиться не более 50% посетителей от его вместимости. Бассейновую воду нужно проверять на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Лабораторный контроль должен проходить один раз в неделю.

На аттракционах необходимо дезинфенцировать поверхности после каждого посетителя. Кроме того, нужно обеспечить соблюдение социальной дистанции.

И в аквапарках, и на аттракцонах будут соблюдать правила профилактики коронавируса. Всех сотрудников обяжут носить маски.

Ранее в области на полную мощь заработали гостиницы. В особом режиме начали принимать посетителей фитнес-центры. Отрыли летние площадки и веранды кафе и ресторанов. Кроме того, жителям разрешили посещать пляжи.

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