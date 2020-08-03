2020-08-03T11:56:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, последние новости на 3 августа

Последняя статистика по инфекции на 3 августа
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, последние новости на 3 августа. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове, последние новости на 3 августа. Фото: архив "КП"
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3 августа стало известно, что в Ростовской области выявили еще 130 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 13,3 тысячи человек. По данным донского правительства, за последние сутки выздоровели 33 пациента, а всего 10572.

Большинство новых зараженных как обычно выявлено в Ростове-на-Дону - 81. За ним идет Новочеркасск, где заболели семеро, а потом Волгодонск.

За последние сутки скончались еще трое. Это Это 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями, его ровесник с подобными недугами и 42-летняя жительница Дона с гипертонической болезнью. Таким образом, за за все время пандемии жертвами вируса стали 236 человек.

На стационарном лечение находятся 915 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 43 человека. Под медицинским наблюдением находится 6481 человек, а всего врачи обследовали больше 69 тысяч донских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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