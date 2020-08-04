Ростовчане голосуют против строительства огромного ЖК на набережной

Ростовчане создали петицию и голосуют против строительства жилого комплекса в 25 этажей на набережной. Новый дом должен появится на месте, где в 2017 году произошел самый масштабный пожар в истории города. Речь идет о территории за Театральной площадью. Голосование проходит на портале "сhange.org".

Автор петиции обращает внимание, что сразу после пожара в этом районе, когда огонь уничтожил 120 жилых домов, власти обещали не застраивать его свечками. Однако сейчас компания "СМУ-1" объявила о старте продаж в ЖК, который вскоре появится на Береговой, 73.

Девушка, создавшая петицию, отмечает, что ростовчане не против строительства в этой части города, однако ко всему нужно подходить с умом.

- Мы против гигантского монстра, который испортит облик Ростова-на-Дону. Этажность зданий должна увеличиваться по мере отдаления от реки - это железный закон застройки, - пишет Елена Маркелова.

По утверждению девушки, а с ней трудно не согласиться, во всем мире знают одно из главных правил урбанистики: обзор на город, который расположен рядом с рекой, должен быть открыт с берега.

- Мы за красоту, эстетику и сохранение исторического облика, - добавила ростовчанка.

Автор напомнил, что ранее жителям города удалось отстоять небольшой участок земли на Ленина, напротив гостиницы "Amaks", где также хотели построить свечку. Теперь, по словам девушки, это может получиться и во второй раз.

Место, где будет стоять дом на карте. В этом районе в 2017 году был масштабный пожар. Фото: "Яндекс-карты"

Интересно, что компания "СМУ-1" прокомментировала критику вокруг строительства ЖК "Державинский". В социальных сетях представители застройщика высказались о внешнем виде здания и написали, что дом появится на территории, купленной по закону.

- Первое из-за чего идут споры: внешний вид дома. И мы не перестанем повторять, что это дело исключительно вкуса и предпочтений, а как нам известно - о вкусах не спорят, - сказано в сообщении.

Кроме того, "МСУ-1" утверждает, что строительство не будет идти на парамоновских складах. У застройщика есть все необходимые разрешения от администрации города.

В личном разговоре с сотрудником компании стало ясно, что дом планируют сдать до конца 2022 года. Ключи от квартир передадут хозяевам до весны 2023 года. Уже сейчас там идет активное строительство. Готов фундамент, переходят к возведению первого этажа.

Напомним, что в 2017 году в районе за Театральной площадью произошел крупнейший пожар в истории Ростова-на-Дону. Огонь уничтожил сотни жилых домов, хозяева которых остались без крыши над головой. Всего пострадали 692 человека, один погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а полиция — по статье «Поджог». Однако уже в январе 2018 года версия о поджоге была отклонена из-за недостаточных доказательств.