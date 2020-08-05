В стиле Гая Ричи: ФК "Ростов" снял фильм о новой форме

Сегодня ФК "Ростов" представил первый фильм о новой форме команды на предстоящий сезон. Ролик выглядит необычно и очень напоминает стиль известного режиссера Гая Ричи. Темные тона, настоящие мужские образы и классическая музыка - клуб взял все лучшее из классики брутального кино. Сеанс начинается!

Сначала открывают предысторию о новой форме команды. Полумрак и слабо различимый силуэт - это Арташес Арутюнянц. Большие дела для большего человека: президент клуба спокойно сидит в роскошном кабинете, подписывает бумаги, читает и пьет чай.

Вдруг звучит серьезный голос. Подчиненный отчитывается: "Все доставлено, ждем ваших распоряжений". Ответ не заставил себя долго ждать.

- Сделайте так, чтобы никто, ничего не увидел, - уверенным тоном отдал команду главный.

Кадр резко меняется, начинает играть музыка, к стадиону на огромном внедорожнике подъезжают футболисты "Ростова". Байрамян, Мамаев, Песьяков, Ивелин Попов и Матиас Норманн не могут дождаться, когда представят новую форму и решают взять ситуацию в свои руки.

- Мы что не заслуживаем увидеть это первыми? - спрашивает у ребят Хорик, как его называют в "Ростове".

- Согласен, могли бы и нам первыми показать, - отвечает ему Павел Мамаев.

- У меня есть план, - говорит Хорен, парни открывают багажник авто и надевают костюмы, напоминающие те, что были в фильме "Джентельмены".

Динамичные кадры сменяют друг друга, на фоне "качает" музыка, игроки пробираются на территорию стадиона, чтобы захватить то, что по праву принадлежит им.

- Братва, я нашел! Все сюда! - Мамаев обнаружил заветный ящик с формой.

Как только парни открывают коробку начинает гудеть сирена. Им ничего не остается - надо бежать. Сумасшедшую погоню сменяет безмятежный Валерий Карпин. Главный тренер отдыхает на своей резиденции в шикарном костюме. Идиллию прерывает тревожный звонок с сообщением о том, что натворили его футболисты.

Валерий Карпин узнает, что натворили его футболисты. Детей оставили без присмотра! Фото: ФК "Ростов"

Следующий кадр - отсылка к последнему фильму Гая Ричи "Джентельмены", который уже стал хитом. Возмущенный наставник врывается в раздевалку, где счастливая "банда" примеряет новую форму и монтирует клип со взломом клубного склада. Здесь же "засвечиваются" майки, в которых "Ростов" будет играть весь сезон. Одна синяя, другая желтая. Самое главное, что традиционные цвета команды остались на месте.

- Что я наделал? Оставил детей одних! Удаляй! Сейчас же! - разнервничался главный тренер.

Первая часть фильма вызвала у болельщиков настоящий восторг. За два часа клип посмотрели тысячи человек. Всем очень понравилась новая форма игроков, хотя она была еле различима. С нетерпением ждем продолжения фильма, где нам покажут еще больше деталей!