В Ростове-на-Дону прекратили выдавать знак «Инвалид», позволяющий оставлять машины на спецместах на парковке

Нововведение касается больше 120 тысяч человек. Именно столько в Ростове-на-Дону и донском регионе проживает людей, имеющих право на льготную парковку на местах, обозначенных специальными знаками. Это инвалиды 1, 2 группы, а также третьей, у которых выявлены ограничения способности к самостоятельному передвижению. Если раньше схема действовала следующим образом: человек обращался в региональное Бюро медико-социальной экспертизы, где ему выдавали персонифицированный знак желтого цвета (естественно, после проверки), который он прикреплял на лобовое или заднее стекло машины. Это давало ему право оставлять автомобиль на местах для инвалидов и не бояться эвакуации.

Сейчас «желтые знаки» отменены. Ростовчане с ограничениями по здоровью должны зарегистрировать свою машину в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ). Сделать это можно тремя способами: через личный кабинет ФГИС ФРИ, портал государственных услуг или обратившись в МФЦ.

Для оформления льготы на руках нужно иметь справку об инвалидности и данные о транспортном средстве. Само заявление подается на один автомобиль, на котором планирует передвигаться инвалид (замена «железного коня» возможна в любое время). При этом не нужно подтверждать свое право на льготную парковку, так как все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ.

- Учитывая, что несколько лет мы выдавали персонифицированный знак, к нам поступает достаточно много вопросов, очень часто от людей в возрасте, которым сложно разобраться в подаче заявления в электронном виде, - пояснили в пресс-службе ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России. - Поэтому для помощи гражданам мы разработали пошаговую инструкцию, она опубликована на сайте www.61.gbmse.ru. Надеемся, что она поможет сориентироваться жителям Ростовской области, которые не являются опытными пользователями Интернета. Отметим, что новый порядок существенно экономит время граждан, а главное - нет необходимости передвигаться по городу, чтобы оформить льготную парковку. Все можно сделать, не выходя из дома.

И еще одна важная деталь. Информация, занесенная в Федеральный реестр, имеет силу на территории всех регионов России, то есть оставлять машину на парковке для инвалидов можно везде, не боясь штрафа или эвакуации (у автоинспекторов есть доступ к соответствующей базе). А вот нарушителям, тем, кто позволяет парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями, ждет крупный штраф (до 5 тысяч рублей) и эвакуация автомобиля.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕЕСТР: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Пошаговая инструкция. Схема: ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России

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