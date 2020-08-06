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«Сережа, терпи, ты же мужик!»: В Новочеркасске два часа спасали школьника, оказавшегося под завалами дома

Пацаны решили подработать летом, но случилась трагедия
Ольга ГопалоОльга ГопалоОльгаГопало
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Паренек два часа пробыл под завалами строения, которое за считанные секунды сложилось как карточный домик. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Паренек два часа пробыл под завалами строения, которое за считанные секунды сложилось как карточный домик. Фото: ГУ МЧС России по РО.

15-летний новочеркасский школьник, как говорят, родился в рубашке. Паренек два часа пробыл под завалами строения, которое за считанные секунды сложилось как карточный домик. Зато спасательная операция по его вызволению продолжалась два часа - копали и экскаватором, и лопатами, и руками. В итоге специалистам - а их было два десятка человек - удалось вытащить мальчишку. Паренька экстренно доставили в ростовскую больницу, где сейчас доктора пытаются его спасти.

«ЗНАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ПОДВЕЛИ»

Как оказалось, парни решили подзаработать во время школьных каникул. В качестве подработки выбрали строительную сферу. Хозяин дал задание - выкопать полутораметровую траншею вокруг садового домика. Но знания по физике подвели и ребят, и работодателя: как только одна сторона дома была готова, кирпичная стенка без фундамента начала заваливаться на юных тружеников.

Все произошло так быстро, что новоявленные землекопы даже опомниться не успели. Одного из них - того, что находился подальше от здания, - строительным мусором засыпало на полметра. 17-летний паренек даже сумел как-то сам откопаться и вызвать подмогу. А вот другому повезло меньше - 15-летний Сережа остался в траншее под завалами.

Уже через несколько минут на месте происшествия были спасатели. Быстро оценив ситуацию в переулке Окружном, они поняли: спасать школьника придется с риском для жизни всех участников операции.

15-летний новочеркасский школьник, как говорят, родился в рубашке. Фото: ГУ МЧС России по РО.

15-летний новочеркасский школьник, как говорят, родился в рубашке. Фото: ГУ МЧС России по РО.

«ПОХОРОНИТЬ ВСЕХ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

- Лопнула несущая боковая стена, где находился под завалом ребенок, - рассказал начальник 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Василий Бачкала. - Из-под кирпичной стены были видны лишь голова и руки, и только когда смыли пыль с лица, поняли, что это ребенок. Оперативно к месту происшествия были вызваны медики.

Спасательные работы осложнялись тем, что здание было нестабильно - оно могло запросто похоронить всех участников спасательной операции.

- Остатки стены могли рухнуть в любой момент, - добавил начальник аварийно-спасательной группы Вадим Тетелев. - Поэтому вытаскивать парня надо было в сторону от разрушающегося дома, а значит добираться до него с противоположного конца. Пришлось копать вручную лопатами. Подоспел экскаватор, который тоже здорово помог.

Все это время рядом с парнем был и фельдшер скорой Усман Абдулхаликов, который давал мальчишке воду, снабдил кислородной маской и делал обезболивающие уколы и капельницы.

Всем участникам спасательной операции в администрации Новочеркасска были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Всем участникам спасательной операции в администрации Новочеркасска были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Фото: ГУ МЧС России по РО.

«НАМ ТАКИЕ НУЖНЫ!»

Но здание продолжало рушиться. За два часа, пока длилась спасательная операция, обвалы случились как минимум трижды. Все это время специалисты ставили подпорки и не давали Сергею уснуть под действием кислорода.

- Сереженька, терпи, ты же мужик! - кричали мы ему, не давая отключиться, - продолжает собеседник. - И он держался молодцом. Хотя нога у него сильно пострадала, а сам он достаточно долго пробыл в сдавленном состоянии.

Всего же в спасательной операции приняли участие около двух десятков человек, которые, сменяя друг друга, смогли вопреки всему добраться до несчастного. С ювелирной точностью спасатели убрали грунт и извлекли труженика из-под завала.

В итоге всем участникам спасательной операции в администрации Новочеркасска были вручены благодарственные письма и памятные подарки. И сейчас они ждут, когда Сергея можно будет навестить в больнице.

- Пусть скорее выздоравливает! С таким характером он далеко пойдет, - улыбаются спасатели. - Нам такие, как он, нужны.

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