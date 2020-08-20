Имена Победы: Эдик Жмайлов в 11 лет наперекор судьбы сбежал на войну

Ефрейтор, Жмайлов Эдуард Семёнович, 7.10.1930 г. - 1.04.1945 г. Фото. сайт "герои войны"

Интересный факт: юный герой, известный на всю страну, родился на донской земле. В период Великой Отечественной войне, здесь, на территории Ростовской области проходили жестокие сражения. Гитлеровцы старались как можно быстрее захватить ключевые плацдармы, чтобы обеспечить себе дальнейшее наступление вглубь Советского Союза.

Среди них и южная столица, представляющий важный промышленный центр в середине прошлого века. Немцы несколько раз брали город и, завладев его ресурсами, делали все, чтобы не дать солдатам Красной Армии вернуть контроль над южной столицей.

Попытки штурма часто заканчивались неудачами. Многие погибали, еще больше получали тяжелые ранения. Война и ее история пропитаны человеческой болью и бесконечными страданиями. Однако, в ней есть место и для отваги, героизма. Жертвами войны стали миллионы человек, разрушены сотни здания, уничтожена инфраструктура. Защищая родную землю, тысячи людей проявили героизм и мужество. Среди них как именитые полководца, так и рядовые солдаты. Но были и те, кто отправился на фронт совсем ребенком. Таких немного, но история помнит их имена.

Мы расскажем о мальчики Эдуарде Жмайлове, который отправился на фронт ребенком.

История жизни

Эдуард Жмайлов родился в Ростове-на-Дону в 1930 году. Еще в детстве он поступил в музыкальную школу № 78. Он сразу зарекомендовал себя как прилежный и ответственный ученик, с интересом постигал азы музыкального искусства. Когда началась война, Эдика с мамой и братом власти эвакуировали в Минеральные воды, а отец отправился на войну. Его примеру последовала и старшая сестра Эдика. В первые годы войны отец получил ранение и был демобилизован, а спустя несколько месяцев был назначен на должность начальника поезда. Сестру ждала куда более трагичная судьба: она стала санинструктором - обучала молодых медиков. О ней мало, что известно, но вскоре она, как и многие, погибла. Эдик остался вдвоем с братом.

Вскоре совсем юный Эдик не выдержал боль утраты родной сестры и решил мстить. Он сбежал из дома и решил отправится на войну. Из-за возраста ему удалось сделать это не сразу, однако вскоре он добился своего.

Великая Отечественная

В конечном итоге, военные согласились взять его и присволили звание рядового. Мальчика отправили в полковой оркестр. Там он был кларнетистом, но при этом помогал старшим бойцам: был связным, помогал носить патроны, ухаживал за ранеными лошадьми, участвовал в строительстве блиндажей и постепенно учился стрелять. Вскоре Эдика перевели в подразделение по охране знамени дивизии и присвоили звание ефрейтора. Это была важная служба, с которой Эдуард справлялся со всей ответственностью.

В 1945 году, когда Красная Армия уже взяла Германию, мальчику суждено было встретиться лицом к лицу со своим фашистами. 6 февраля 1945 года в Восточной Пруссии он оказался в числе тех, кто спас знамя дивизии от просочившихся в тыл гитлеровцев. Героически погиб в одном из сражений, защищая знамя 88-й Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.

Юного героя посмертно наградили орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). В честь Эдика Жмайлова в 1980 году названа улица в Ростове-на-Дону. Она располагается на Западом районе города. На одном из домов установлена информационная табличка в память о юном, но не погода отважном солдате.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.