«Полюбите себя и не завидуйте!»: Самая красивая девушка России рассказала, как улучшить свою жизнь

Алина смогла влюбить в себя тысячи поклонников. Фото:instagram.com/ms.alinasanko и ВЕЛЕНГУРИН Владимир.

Идеальная фигура и очарование обладательницы титула «Мисс Россия», кажется, не оставляют никого равнодушными. За всю историю конкурса - Алина Санько, которая родилась и выросла в городе Азове Ростовской области, смогла влюбить в себя тысячи (!) россиян.

«НЕ ИГНОРИРУЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ»

В этом году красавица пока так и не смогла передать свою корону, так как конкурс красоты (королеву года, как правило, выбирают весной, а в этом году она пришлась на пик пандемии- прим. автр.), - еще не проходил в очном формате. Так что титул первой красавицы России до сих пор за ней.

Надо сказать, что многие называют Алину настоящей Золушкой. Простая девушка из провинциального городка, с идеальным вкусом как в искусстве, так и в одежде, теперь желанный гость на всех площадках страны - она часто гуляет по Красной площади, помогает больным деткам, а еще рисует картины, читает стихи и даже дает советы по спорту, уходу за собой и правильным укладкам.

А не так давно очаровательная красавица дала еще и рекомендации подписчикам своего Инстаграм, как улучшить свою жизнь и стать увереннее в себе. Всего восемь пунктов, но каких!

- Полюбите себя, - советует Алина. - Научитесь слышать себя: слушайте свое тело, свои мысли и потребности. Не игнорируйте свои желания. Ведь гармония с самим собой-важная составляющая уверенности в себе.

И этот пункт первый в ее рекомендациях.

СПИТЕ НЕ МЕНЬШЕ СЕМИ ЧАСОВ

Еще один важный момент - это любовь.

- Влюбитесь. Ничто так не дисциплинирует тело, как желание нравиться, - раскрывает секрет Санько. - И эта влюбленность не обязательно должна быть в конкретного человека. Полюбите жизнь, наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Любите себя! Это тоже очень важно.

Есть и такие пункты, как «Не завидуйте!» и «Не сравнивайте себя с другими».

- Мы все разные и каждый из нас особенный по-своему, - конкретизирует обладательница общепризнанны мировых параметров. - У каждого своя жизнь. Поймите и почувствуйте это! Ведь это настоящее счастье жить своей жизнью .

Есть и практические рекомендации в духе: «Спите не менее семи часов», так как здоровый сон влияет на состояние человека и очень важен, или «Будьте любознательны» - человека должен интересовать не только он сам, но и все происходящее вокруг него, а еще «Хвалите себя за успехи!» - порадуйте себя чем-то приятным и сделайте из этого праздник!

Ну, и наконец, научитесь радоваться мелочам:

- Хорошей погоде, радуге, распустившейся сирени, солнышку, ночному соловью, звездам, - перечисляет Алина. - Так Ваше настроение будет способствовать только хорошим изменениям в Вашей жизни!

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