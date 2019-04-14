Одноклассники «Мисс Россия 2019»: "Алина Санько настоящая - без всякой "пластики" и уколов красоты"

«Мисс Россия 2019» Алина Санько вот уже второй день принимает поздравления и передает приветы родному Азову, жители которого ее активно поддержали. В небольшом провинциальном городке, где чуть больше 80 тысяч населения, победа Алины в конкурсе красоты едва ли не главное событие года.

Она стала первой девушкой из Азова, которая вообще стала участницей конкурса «Мисс Россия». Зато сразу лучшая!

- Сказать, что рады - ничего не сказать, эмоции переполняют, - смеясь призналась знакомая семьи Ольга Гуторова. - Если честно, то во время голосования (определялся ТОП-20 - автр) я достала, пожалуй, всех своих знакомых, друзей и родных. Посты кидали друг другу из пабликов, а во время финала держали крестики. На самом деле она большая молодец. Я знаю семью много лет, Алина очень скромная, добрая девушка, отлично рисует, пишет, прекрасно декламирует стихи. Я всегда была уверена, что она большой талант.

ms.alinasanko Ах,Прага,Прага,одна красота и вдохновение

Перед выпускным девушка ездила на подкурсы в художественное училище, думала поступать в театральный, но, по настоянию родных, выбрала архитектуру. Рассказывают, что близкие переживали за Алину, когда она хотела уехать в Москву - слишком много соблазнов в большом городе, но все-таки отпустили.

Одноклассники не без гордости отмечают, что целеустремленности ей не занимать, хотя она не была лидером класса, но к славе стремилась - часто участвовала в различных творческих конкурсах.

ms.alinasanko Дорогие мои!!!Не передать словами,как я счастлива!!!

Такой Алина была в 4-м классе. Фото: соцсеть

- Обычная девушка, не первая красавица, были более яркие девочки, но вы не подумайте, что она как-то "подправила" себя пластикой и уколами, нет, - признался один из ее одноклассников. - Скромная, домашняя, а тут на тебе - дефиле в купальнике, танцы, такая уверенность... Правда, не ожидал ее победы. Захотела - добилась. Молодец!

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Обожаю донских раков!"

Об этом и многом другом Алина Санько рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде-Ростов".

- Не передать словами, как я счастлива! - сообщила красавица сразу после конкурса. - До сих пор думаю, что это сон. Все будто в сказке. Спасибо Всем за поддержку. Я всех очень сильно люблю.

- Где и на кого вы учитесь?

- Я студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учусь на архитектурном факультете. Специальность - дизайн архитектурной среды.

- Чем увлекаетесь? Расскажите о хобби, увлечениях, любимом блюде.

- Я родом из Донского края, а наш край - Жемчужина Юга России.

«Я родом из Донского края. На свете нет прекрасней рая. Простор степей, простор песков. И хлебных желтых колосков. Великий и могучий Дон, Он с Волгой нежной обручен. Прекрасный здесь живет народ. Казаки - мир его зовет. Казак – опора всей России. Он воевал всегда красиво. Гордится им святая Русь, Гордятся все, и я горжусь».

Проживание в таких прекрасных местах способствовало формированию моему главному хобби: рисованию. Также я просто обожаю читать! Моим вторым спутником по жизни является литература. А любимое мое блюдо, конечно же, донские раки.

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