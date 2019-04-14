2019-04-14T10:39:38+03:00
Общество

Самые стильные и яркие образы «Мисс Россия 2019» 20-летней Алины Санько из Азова

Поклонники завалили признаниями первую красавицу страны
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Алина стала первой красавицей страны. Фото: ms.alinasankoАлина стала первой красавицей страны. Фото: ms.alinasanko
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История 20-летней Алины Санько - история Золушки из небольшого провинциального городка, где проживает чуть больше 80 тысяч человек. Три года назад девушка уехала из родного Азова в Москву учиться, никто (как и она сама) не ожидал, что ее имя прогремит на всю страну. Теперь она первая красавица страны!

- Я безумно счастлива! Искренне! Я правда не думала, что корону выиграю я, - призналась она в первом своем интервью в статусе «Мисс Россия 2019». - Когда услышала своё имя, не могла поверить, казалось, что мне послышалось. Непередаваемые ощущения. До сих пор не могу поверить. Будто мне сон снится.

ms.alinasankoms.alinasanko
ms.alinasanko
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- Расскажите о себе?

- Я родилась в маленьком городе Азове, который впервые представила на этом конкурсе. И горжусь тем, что мне удалось это сделать достойно.

Известно, что «Мисс Россия-2019» учится в Госуниверситете по землеустройству на архитектора. Она любит поэзию, мечтает проводить творческие вечера, а еще рисует и много читает. Алина часто участвовала в Олимпиадах по искусству и занимала первые места. Секрет ее победы прост: «Быть собой, никогда не лгать, радоваться о том, что ты здесь находишься. И всегда улыбаться».

ms.alinasankoms.alinasanko
ms.alinasanko
1171 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram
ms.alinasankoms.alinasanko
Родные мои,совсем скоро начнётся голосование!Мы все-все-все с нетерпением ждём
1512 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

Поклонники уже оставили сотни комментариев на ее странице в Инстаргаме, судя по количеству пожеланий и признаний в любви, за пока еще свободное сердце 20-летней азовчанки уже развернулась нешуточная борьба.

ms.alinasankoms.alinasanko
ms.alinasanko
1201 отметок «Нравится»53 комментариевInstagram

Алина поблагодарила всех за внимание и поддержку.

ms.alinasankoms.alinasanko
Экскурсия по прекрасной Москве #missrussia2019 #миссроссия2019
1965 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

- Осуществляет все самые яркие и заветные мечты, - написала она на своей странице. - Все Будто в сказке! Спасибо Всем за поддержку! Я всех очень сильно люблю!

ms.alinasankoms.alinasanko
У каждого дня-своё чудо. А сегодня вдвойне чудесный день,потому что женский
1366 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Напомним, за всю историю существования конкурса «Мисс Россия» три девушки из Ростовской области становились первыми красавицами. Виктория Лопырева надела корону в 2003 году, а Татьяна Котова в 2006-м.

ms.alinasankoms.alinasanko
Думаю,пора начать выкладывать фотографии ибо они скоро не будут помещаться в фотопленке
903 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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