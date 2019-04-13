«Мисс Россия 2019»: Главную корону страны получила 20-летняя Алина Санько из города Азова Ростовской области

В субботу, 13 апреля, в Москве назвали имя самой красивой девушки страны "Мисс Россия 2019". Полсотни красавиц со всей страны боролись за это почетное звание, а еще корону, три миллиона рублей и право представлять нашу страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Но перед этим им пришлось готовиться к выходу на сцену почти месяц - участвовать в мастер-классах, работать с визажистами и стилистами, познавать новое на уроках актерского мастерства, а также достойно представить свой город, продемонстрировав национальный костюм и конкурс талантов.

"Мисс Россия 2019" вместе с двумя вице-мисс, "Мисс Россия 2018" и ведущими. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.

В итоге, с багажом полученных знаний и опытом они вышли на столичную сцену. После традиционного выхода в купальниках остались всего десять участниц. Из них - сразу две представительницы Ростовской области - уроженка города Азова Алина Санько и "Мисс Ростов-2018" Елена Разинкова.

Но до того, как назвать тройку финалистов, девушкам предстояло еще одно испытание - выход на сцену в вечерних платьях и мини-интервью. Каждая достойно справилась с заданием и жюри удалилось для того, чтобы выбрать лучшую.

ms.alinasanko Друзья, мой номер 32! скоро будет голосование,поэтому это очень и очень важно знать! Люблю Вас 32 32 32 32 32 #missrussia2019 #миссроссия2019

Ее имя ждали затаив дыхание под песни в исполнении Серегея Лазарева. В числе них "Мисс Интерконтиненталь" из Ростова-на-Дону Валентина Расулова, несколько лет она тоже стояла на этой сцене. А еще именно ростовчане возлагали особые надежды на финалисток - поскольку в жюри этого года была еще и "Мисс Россия" образца 2006 года из Ростовской области Татьяна Котова. И их ожидания оправдались!

Корону самой красивой девушки России в этом году получила Алина Санько из Ростовской области. Известно, что сейчас девушка учится в московском вузе, год назад попробовала себя в моделинге, а еще увлекается в живописью и обожает донских раков.

ms.alinasanko Экскурсия по прекрасной Москве

Об этом и многом другом она рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде-Ростов".

- Где и на кого вы учитесь?

- Я студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учусь на архитектурном факультете. Специальность - дизайн архитектурной среды.

- Чем увлекаетесь? Расскажите о хобби, увлечениях, любимом блюде.

- Я родом из Донского края, а наш край - Жемчужина Юга России.

«Я родом из Донского края. На свете нет прекрасней рая. Простор степей, простор песков. И хлебных желтых колосков. Великий и могучий Дон, Он с Волгой нежной обручен. Прекрасный здесь живет народ. Казаки - мир его зовет. Казак – опора всей России. Он воевал всегда красиво. Гордится им святая Русь, Гордятся все, и я горжусь».

Проживание в таких прекрасных местах способствовало формированию моему главному хобби: рисованию. Также я просто обожаю читать! Моим вторым спутником по жизни является литература. А любимое мое блюдо, конечно же, донские раки.

ms.alinasanko Очень ценна,важна и дорога Ваша поддержка, Вы лучшие!!! А вместе -Мы сможем все #миссроссия2019 #missrussia2019

- Как удается поддерживать себя в форме? Есть ли какие-то секреты по уходу за собой?

- На диетах я никогда не сидела. Здесь, конечно, свою роль сыграла генетика. Для меня пример красоты и идеал во всем - это моя Мама. Для поддержания себя в тонусе и прекрасного настроения мне необходимы прогулки на свежем воздухе и, по возможности, по живописным местам, так как это и движение, и созерцание. Также у меня отсутствуют вредные привычки.

- У вас есть опыт в модельном бизнесе?

- Да, я снималась для интернет-магазина.

ms.alinasanko Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов!! Я невообразимо рада каждому из Вас. И очень-очень надеюсь на Вашу поддержку!!!

- Как готовитесь к финальному выход на сцену?

- Здесь у нас была задействована каждая минутка. С самого утра - спортивная тренировка, после мы завтракали и шли на дефиле, где нас учили красивой и женственной походке, также у нас было и актерское мастерство, где мы раскрепощались, знакомились поближе и расслаблялись. Позже у нас был обед, затем танцы/хореография, ужин и снова дефиле! Все под руководством лучших педагогов! Каждый день был насыщен и очень интересен. И я все делала с наслаждением, мне все это очень нравится! А еще, у нас проходили мастер-классы, встречи с «Мисс Россия» прошлых лет, экскурсии и много-много всего интересного!

- Кто будет за Вас болеть на конкурсе?

- Прежде всего, это мои родные и любимые: мамочка, бабушка, дедушка, тетя, сестра, друзья и все те добрые люди, кто мысленно со мной в этом конкурсе - моя группа поддержки.

- Есть ли у Вас талисман?

- Талисман - это то, что внутри меня: это моя вера, поддержка моей мамочки и моих родных.

ms.alinasanko Знаменитая и всеми любимая Коко Шанель всегда говорила: В гардеробе каждой женщины обязательно должно быть маленькое черное платье . Вы согласны с этим?

- У вас есть мечта и какая?

- У меня много мечт, которые формируют мои цели. В данный момент, я очень счастлива, что победила в «Мисс Россия 2019», проживаю эти эмоции, потому что приложила все возможные усилия для успешного результата! Для меня это одни из самых прекрасных дней в моей жизни! Это невероятные впечатления, незабываемые эмоции, новые навыки и знакомства! В будущем я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать - объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой.

- В чем ваш секрет успеха?

- Просто нужно быть собой.

ms.alinasanko about the Czech Republic with love...

БЛИЦ-ОПРОС

Любимые книги:

- «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон

Любимые фильмы:

- «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»

Хобби:

- Рисование, живопись, поэзия, путешествия

Интересный факт:

- С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера.

ms.alinasanko За то время,что жила в Праге, почти полностью изучила город) С самого начала не было страха заблудиться,а наоборот хотелось там блуждать и самой находить свои пути к главным площадям

ТТХ

Алина Санько, 20 лет

Объем груди: 86 сантиметров,

Объем талии: 58 сантиметров,

Объем бедер: 86 сантиметров,

Рост: 174 сантиметров.

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