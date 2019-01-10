«Мисс Россия 2019»: ростовчанка Елена Разинкова пишет книгу по психоанализу, ходит пешком на 21 этаж и рисует картины

«Мисс Россия 2019» пройдет уже весной. Именно тогда выберут первую королеву красоты нашей страны. Но до этого девушкам почти месяц предстоит серьезная подготовка к конкурсу в загородном пансионате. Так что еще чуть-чуть - и время паковать чемоданы. Одна из счастливых претенденток на корону - ростовчанка Елена Разинкова. Чтобы победить в конкурсе красоты, девушка похудела на 15 килограммов. Сейчас она учится на юриста и пишет книгу по психоанализу. О том, как у нее проходит подготовка к конкурсу, мы узнали сразу же после зимних каникул.

lenarazinkova У меня плохо получается словами, поэтому я пытаюсь передать что-то другим способом...

- Как провели праздники?

- Праздники провела в кругу своей семьи, в теплой атмосфере в прямом смысле этого слова! В стране, в которой вечное лето! Но, признаюсь, что по снегу я очень скучаю.

lenarazinkova Удалять ли социальные сети прямо сейчас, чтобы не стать зависимыми от них позже?

- Как готовитесь к конкурсу «Мисс Россия»?

- К конкурсу я сейчас подготавливаюсь в большей степени морально. Для меня важно мое внутреннее состояние и гармония. Природа при посредничестве с родителями наградили меня стройным телом (улыбается). Поэтому в изнурительных тренировках в спортзале я не нуждаюсь, но и поддерживать форму не забываю. Сейчас я еще на отдыхе. Живу здесь на 21-м этаже! А это не только восхитительный вид на море, но и возможность подниматься по лестнице, исключая лифт, чем и я занимаюсь ежедневно.

lenarazinkova Мотивация Всегда помни о том, что сегодня - это твоё завтра.

- Как, по-вашему, конкурсантки должны обладать не только внешностью, но и эрудированностью?

- Безусловно. Так как я являюсь студенткой юридического факультета, большая часть моей «библиотеки» направлена на изучение основ моей специальности, а на досуге я вдохновляюсь мотивационной литературой. А, чтобы окончательно не потерять навыки, приобретенные в художественной школе, я иногда пишу картины.

- Что для вас может быть самым сложным на конкурсе?

- Самым сложным на конкурсе для меня будет подготовка, которая происходит в своего рода изоляции! Но я допускаю и то, что это мне понравится, потому что ранее в моей жизни такого не было.

lenarazinkova И если ты веришь в меня... все будет

- Кто будет там вас поддерживать?

- Поддерживать меня уже начали. Моя семья! У меня есть младшая сестра, для которой я являюсь примером, это придает мне уверенности и сил, потому что подвести малышку мне не хочется! А еще я получаю поддержку извне. Мне пишут незнакомые люди и желают удачи! В такие моменты понимаю, что все не зря.

- Есть настрой на победу?

- Для меня уже большая победа в том, что я принимаю участие в этом конкурсе! Еще недавно, будучи школьницей, я с восторгом наблюдала за выступлениями красавиц на конкурсе «Мисс Россия», а уже этой весной я и сама там окажусь! Иногда кажется, что это сон, потому что в детстве грезила стать принцессой, как и все девочки! Сказка должна закончиться хорошо, если вы в ней положительный герой.

lenarazinkova Ты это Я, и все сможешь, если будешь биться

ТТХ

Елены Разинковой

Объем груди: 83 сантиметров,

Объем талии: 60 сантиметров,

Объем бедер: 88 сантиметров,

Рост - 176 сантиметров.

Вес - 47 килограммов.

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"Ем фастфуд и хожу 15 км в день"

- Расскажите, какой вы были в детстве?

- Мне никто не верит, но в детстве я была полной. Хотя часто слышу от людей: «Ты просто родилась такой красивой». На самом деле нет. Я сама себя сделала, похудев на пятнадцать (!) килограммов. Я была полным и несуразным ребенком, а после 14 лет пришло прозрение и понимание сути. Я поняла, что в нашем мире нужно еще и хорошо выглядеть, потому что встречают по одежке.

- Как Вам удалось сбросить вес?

- Отказываться от чего-то не пришлось. Ем все. Я даже иногда питаюсь фастфудом, хотя понимаю, что это плохо. Сейчас мое любимое блюдо брокколи в сливочном соусе. Чтобы похудеть, я просто начала больше ходить Спортом я не особо занимаюсь, но хожу много - в день по 15 киллометров в день. Это и сейчас помогает мне поддерживать форму, в которой я нахожусь. И мне это нравится.

- Под первой статьей о вашей победе есть всякие, в том числе и злые комментарии...

- Я стараюсь не принимать их близко к сердцу. Человек делится тем, чего у него переизбыток. В данном случае у некоторых это негатив. Хорошо, что я это понимаю. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мисс Ростов-на-Дону» 2018: самой красивой девушкой Ростова-на-Дону признали Елену Разинкову

В воскресенье, 9 сентября, в Ростове-на-Дону выбирали главных красавиц города. В парке Революции прошел традиционный конкурс красоты, на котором короны получили сразу несколько девушек. Две из них - «Донская красавица-2018» и «Краса Юга России-2018» - Халимат Айбазова и Ксения Шерфул.

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