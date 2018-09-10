«Мисс Ростов-на-Дону» 2018: самой красивой девушкой Ростова-на-Дону признали Елену Разинкову

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-10T12:06:06+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в Ростове-на-Дону выбирали главных красавиц города. В парке Революции прошел традиционный конкурс красоты, на котором короны получили сразу несколько девушек. Две из них - «Донская красавица-2018» и «Краса Юга России-2018» - Халимат Айбазова и Ксения Шерфул.

«Донская красавица-2018» Халимат Айбазова (слева) и «Краса Юга России-2018» Ксения Шерфул. Фото: "Имидж-Центр".

Главной красавицей города стала 26-летняя Марина Спиридонова, она получила титул «Ростовская красавица-2018» и эксклюзивную корону.

Марина Спиридонова. Фото: предоставлено ростовский "Имидж-Центр".

А вот титул «Мисс Ростов-на-Дону-2018» и право представлять наш город на конкурсе главных красоток страны «Мисс Россия» - он состоится весной будущего года, в копилке у 19-летней Елены Разинковой. Известно, что она - студентка одного из ростовских вузов. Девушка учиться на третьем курсе на юриста.

Фото сразу после награждения. Фото: представлено Еленой Разинковой.

Как рассказали в ростовском «Имидж-Центре», сама красавица из города Пролетарска Ростовской области. В копилке у нее уже есть титул первой красавицы университета, где она получает азы будущей профессии. Кроме того, Елена является лицом одной из косметологических клиник нашего города.

- Победа была для меня ожидаемой, - честно прзналась красавица сайту rostov.kp.ru. - В планах - забрать корону «Мисс России» и «Мисс Вселенной».

Девушка учиться на юриста. Фото: страница Вконтакте Елены Разинковой.

Красавица считает отвратительным, «кода девушка не умеет излагать свои мысли». Смелым - «когда человек хочет забрать максимум от жизни». И престижным - «когда индивид формирует себя как личность». У эталона современной женщины для нее должны быть «самодостаточность, харизма, мудрость и наличие своего мнения». Предпочитает отдыхать наедине с собой и своим мыслями, а ужинать в домашней обстановке с близкими. Главная ее цель в жизни - умиротворение и спокойствие.

Елена уже стала лицом одной из косметологических клиник. Фото: страница Вконтакте Елены Разинковой.

- Я люблю и ценю жизнь, - заявила она. - И хочу стать хорошим человеком.

От участия в подобных конкурсах будущий юрист ждет новых эмоций, знакомств, а также опыта, который обязательно пригодится по жизни. Жизненный девиз девушки: «Не знаешь - узнай!». Кстати, сейчас она пишет свою книгу-роман о психоанализе.

В копилке Елены титул первой красавицы вуза в котором она учиться. Фото: страница Вконтакте Елены Разинковой.

ТТХ

Елены Разинковой

Объем груди: 83 сантиметров,

Объем талии: 63 сантиметров,

Объем бедер: 88 сантиметров,

Рост - 176 сантиметров.

Вес - 47 килограммов.

Девушка уверена, что корона первой красавицы страны будет у нее в кармане. Фото: страница Вконтакте Елены Разинковой.

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