Елена Разинкова уже в ближайший понедельник, 17 сентября, отправится на кастинг «Мисс Россия». Об этом в эксклюзивном интервью «КП-Ростов» рассказала сама красавица, которая на днях получила корону и титул «Мисс Ростов-на-Дону-2018». В свои 19 лет Елена учится на третьем курсе юридического факультета, пишет книгу по психоанализу и мечтает привезти корону главного конкурса красоты в родной город.

lenarazinkova Мисс Ростова 2018

«НОЧАМИ САМА СШИЛА СЕБЕ ПЛАТЬЕ»

- В начале прошлого года я участвовала в конкурсе красоты университета, в котором учусь, - рассказала сайту rostov.kp.ru Елена Разинкова. - Сразу после него организаторы «Ростовской красавицы» предложили мне принять участие в финале, и я согласилась. Хочу сказать, что подготовка к итоговому шоу была достаточно серьезной - в течение двух недель мы репетировали по пять-шесть часов и выкладывались на все сто процентов.

- Что было самым сложным для вас?

- Лично для меня это было тяжело эмоционально. Но я шла к победе осознанно, иначе я бы себе не простила. Я такой человек, что корила бы себя за то, что не сделала и не получилось выиграть. Поэтому делала все возможное. Например, специально для этого конкурса красоты тренировалась в походке, потому что она была у меня неидеальная. Кроме того, я впервые сшила сама себе платье.

Это платье Елена сшила сама. Фото: из архива героини публикации.

- Да вы что...

- Серьезно. Одно из конкурсных испытаний, на которое участницы должны были выйти с творческим номером, назывался «Клипомания». Надо было максимально точно повторить образ артистки. Я выбрала Жанну Агузарову, а чтобы все выглядело реалистично, сама сшила себе платье. Для другого конкурса «Девушка-лето» я декорировала имеющеийся наряд цветами, чтобы получился цельный образ. На все про все ушло шесть ночей. Просто я привыкла все делать сама: не могу доверить никому и ничего.

У 19-летней Елены большие планы на будущее. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

ГЛАВНАЯ ФИШКА - В ХАРИЗМЕ

- Вы учитесь на юриста. А конкурсы красоты это хобби?

- Как сказала Елена Степура (руководитель модельной школы «Имидж Центра», - прим. автр.), все должны увидеть мою красоту. Хотя, признаюсь честно, у меня были мысли отказаться. Но не потому, что я не верила в свои силы, скорее из-за отсутствия времени. Но меня переубедили.

- В чем ваша главная фишка?

- В харизме.

- А поклонников много?

- Мне не нравится слово поклонники. Конечно, я вызываю интерес у окружающих. И после конкурса их число увеличилось втрое. Но у меня есть молодой человек, который во всем меня поддерживает.

Девушка учится на юриста. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

«ЭТО БУДЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР»

- Чем в детстве занимались?

- Я родилась в небольшом городе Пролетарск Ростовской области, а несколько лет назад переехала в Ростов-на-Дону. В детстве я занималась танцами, закончила художественную школу и музыкальную по классу фортепиано, а также театральную и вокальную студии. Сейчас вот пишу книгу.

- Книгу?

- Хочу, чтобы меня ассоциировали с личностью, поэтому, наверное, модельная сфера мне далека. Там принято воспринимать красивый образ, лицо... А я не хочу восприниматься просто как красивая картинка. Свою книгу я начала писать около года назад. Хочу сделать кое-что значимое, оставить после себя какой-то след. Изначально я планировала издать что-то научное, но в процессе написания решила сделать что-то такое, что будет интересно всем. Это будет не просто книга-роман, а скорее психологический триллер. В нем есть определенная история. Там ничего на поверхности не будет: нужно докопаться до сути. Поэтому каждый читатель найдет что-то интересное. Я в этом уверена.

- Вы сказали, что книга будет о психоанализе. Почему именно эта сфера?

- Психология связана с любой сферой жизни. Мне интересно понимать людей и себя. Я иду к этому. Изначально я хотела выпустить ее ограниченным тиражом и раздать знакомым, которым это было бы интересно. А вот теперь, когда она в процессе завершения, понимаю — конец у произведения получается очень неожиданным. Но из-за отсутствия времени пока не получается уделять должного времени роману.

Награждение. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

- Теперь с поездкой на конкурс «Мисс Россия» времени будет еще меньше...

- Согласна. В понедельник, 17 сентября, меня уже ждут в Москве, там пройдет кастинг. Но как мне сказали, сама подготовка к конкурсу занимает почти месяц. Все это время девушки живут на одной из подмосковных баз. Всех ждут многочасовые репетиции, плотный график и серьезная работа над собой.

- На победу нацелены?

- Да, конечно. Может, это глупо или слишком амбициозно, но я рассчитываю привезти корону своему городу. Тем более, что две предыдущая победительница «Мисс Россия» - ростовчанка Виктория Лопырева, училась в том же вузе, что и я. Может, это знак (смеется).

Елена стала самой красивой девушкой Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено героиней публикации.

"ЕМ ФАСТФУД И ХОЖУ 15 КМ В ДЕНЬ"

- Расскажите, какой вы были в детстве?

- Мне никто не верит, но в детстве я была полной. Хотя часто слышу от людей: «Ты просто родилась такой красивой». На самом деле нет. Я сама себя сделала, похудев на пятнадцать (!) килограммов. Я была полным и несуразным ребенком, а после 14 лет пришло прозрение и понимание сути. Я поняла, что в нашем мире нужно еще и хорошо выглядеть, потому что встречают по одежке.

- Как Вам удалось сбросить вес?

- Отказываться от чего-то не пришлось. Ем все. Я даже иногда питаюсь фастфудом, хотя понимаю, что это плохо. Сейчас мое любимое блюдо брокколи в сливочном соусе. Чтобы похудеть, я просто начала больше ходить Спортом я не особо занимаюсь, но хожу много - в день по 15 киллометров в день. Это и сейчас помогает мне поддерживать форму, в которой я нахожусь. И мне это нравится.

- Под первой статьей о вашей победе есть всякие, в том числе и злые комментарии...

- Я стараюсь не принимать их близко к сердцу. Человек делится тем, чего у него переизбыток. В данном случае у некоторых это негатив. Хорошо, что я это понимаю.

Уже 17 сентября красавицу ждут в Москве. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

ТТХ

Елены Разинковой

Объем груди: 83 сантиметров,

Объем талии: 60 сантиметров,

Объем бедер: 88 сантиметров,

Рост - 176 сантиметров.

Вес - 47 килограммов.

Снимки Елены набирают тысячи лайков в Интернете. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

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