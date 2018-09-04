«Финал Мисс Ростов-на-Дону 2018»: Выборы первой красавицы города назначены на 9 сентября
«Финал Мисс Ростов-на-Дону 2018»: Выборы первой красавицы города назначены на 9 сентября. Произойдет это, по традиции, накануне Дня города. Весь год сотни девушек боролись за право попасть в финал. И вот, наконец, они все соберутся на одной сцене парка Революции.
Известно, что победительница получит шанс представлять наш регион на главном конкурсе страны «Мисс Россия». А поучиться мастерству красавицам будет у кого — в этот день на одной сцене с ними выступит победительница прошлых лет дончанка Татьяна Котова. «Мисс Россия-2006» исполнит свои самые популярные хиты. И, конечно, скажет свои слова напутствия самой красивой девушке южной столицы этого года. А пока вы можете посмотреть на красавиц и определиться со своим выбором.
КОНКРЕТНО
Кто поборется за корону "Ростовской красавицы"
Шевченко Мария. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Мария Шевченко, 18 лет
студентка Академии архитектуры и искусств ЮФУ
Объем груди: 93 см.
Объем талии: 65 см.
Объем бедер: 93 см.
Рост: 176 см.
Ваш жизненный принцип: Всегда оставаться верной самой себе и людям, которые ценны.
Ксения Тарасова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Ксения Тарасова, 22 года
Работает продавцом-консультантом
Объем груди: 90 см.
Объем талии: 62 см.
Объем бедер: 92 см.
Рост: 176 см.
Ваш жизненный принцип: Отношусь ко всем людям так, как хочу чтобы относились ко мне.
Марина Спиридонова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Марина Спиридонова, 26 лет
закончила Донской банковский техникум, работает индивидуальным предпринимателем
Объем груди: 86 см.
Объем талии: 61 см.
Объем бедер: 91 см.
Рост: 175 см.
Ваш жизненный принцип: Я ценю свое время и выделяю его, исходя из важности
Елена Разинкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Елена Разинкова, 19 лет
студентка РГЭУ (РИНХ)
Объем груди: 83 см.
Объем талии: 63 см.
Объем бедер: 88 см.
Рост: 176 см.
Ваш жизненный принцип: Если ты чего-то не хнаешь — узнай.
Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Анастасия Новичкова, 18 лет
студентка РАНХиГС
Объем груди: 84 см.
Объем талии: 60 см.
Объем бедер: 85 см.
Рост: 169 см.
Ваш жизненный принцип: Я буду рушить стены, чтобы добиться своей цели.
Ксения Шерфул. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Ксения Шерфул, 24 года
мастер в студии перманентного макияжа
Объем груди: 90 см.
Объем талии: 56 см.
Объем бедер: 90 см.
Рост: 170 см.
Ваш жизненный принцип: -
Любовь Конкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Любовь Конкина, 15 лет
школа № 8
Объем груди: 80 см.
Объем талии: 59 см.
Объем бедер: 88 см.
Рост: 178 см.
Ваш жизненный принцип: Прославиться
Кристина Буцаленко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Кристина Буцаленко, 23 года
студентка РГЭУ (РИНХ)
Объем груди: 88 см.
Объем талии: 63 см.
Объем бедер: 90 см.
Рост: 172 см.
Ваш жизненный принцип: Возможно все, главное - задаться целью и делать все для ее достижения.
Нина Булгакова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Нина Булгакова, 27 лет
тренер по синхронному плаванию
Объем груди: 91 см.
Объем талии: 66 см.
Объем бедер: 97 см.
Рост: 175 см.
Ваш жизненный принцип: Красота и доброта спасут мир
Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Яна Иванова
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