СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-04T16:14:57+03:00

Выясняем, где и когда пройдет финал "Мисс Ростов-на-Дону 2018"

Изменить размер текста: A A

«Финал Мисс Ростов-на-Дону 2018»: Выборы первой красавицы города назначены на 9 сентября. Произойдет это, по традиции, накануне Дня города. Весь год сотни девушек боролись за право попасть в финал. И вот, наконец, они все соберутся на одной сцене парка Революции.

Известно, что победительница получит шанс представлять наш регион на главном конкурсе страны «Мисс Россия». А поучиться мастерству красавицам будет у кого — в этот день на одной сцене с ними выступит победительница прошлых лет дончанка Татьяна Котова. «Мисс Россия-2006» исполнит свои самые популярные хиты. И, конечно, скажет свои слова напутствия самой красивой девушке южной столицы этого года. А пока вы можете посмотреть на красавиц и определиться со своим выбором.

КОНКРЕТНО

Кто поборется за корону "Ростовской красавицы"

Шевченко Мария. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Мария Шевченко, 18 лет

студентка Академии архитектуры и искусств ЮФУ

Объем груди: 93 см.

Объем талии: 65 см.

Объем бедер: 93 см.

Рост: 176 см.

Ваш жизненный принцип: Всегда оставаться верной самой себе и людям, которые ценны.

Ксения Тарасова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Ксения Тарасова, 22 года

Работает продавцом-консультантом

Объем груди: 90 см.

Объем талии: 62 см.

Объем бедер: 92 см.

Рост: 176 см.

Ваш жизненный принцип: Отношусь ко всем людям так, как хочу чтобы относились ко мне.

Марина Спиридонова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Марина Спиридонова, 26 лет

закончила Донской банковский техникум, работает индивидуальным предпринимателем

Объем груди: 86 см.

Объем талии: 61 см.

Объем бедер: 91 см.

Рост: 175 см.

Ваш жизненный принцип: Я ценю свое время и выделяю его, исходя из важности

Елена Разинкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Елена Разинкова, 19 лет

студентка РГЭУ (РИНХ)

Объем груди: 83 см.

Объем талии: 63 см.

Объем бедер: 88 см.

Рост: 176 см.

Ваш жизненный принцип: Если ты чего-то не хнаешь — узнай.

Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анастасия Новичкова, 18 лет

студентка РАНХиГС

Объем груди: 84 см.

Объем талии: 60 см.

Объем бедер: 85 см.

Рост: 169 см.

Ваш жизненный принцип: Я буду рушить стены, чтобы добиться своей цели.

Ксения Шерфул. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Ксения Шерфул, 24 года

мастер в студии перманентного макияжа

Объем груди: 90 см.

Объем талии: 56 см.

Объем бедер: 90 см.

Рост: 170 см.

Ваш жизненный принцип: -

Любовь Конкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Любовь Конкина, 15 лет

школа № 8

Объем груди: 80 см.

Объем талии: 59 см.

Объем бедер: 88 см.

Рост: 178 см.

Ваш жизненный принцип: Прославиться

Кристина Буцаленко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Кристина Буцаленко, 23 года

студентка РГЭУ (РИНХ)

Объем груди: 88 см.

Объем талии: 63 см.

Объем бедер: 90 см.

Рост: 172 см.

Ваш жизненный принцип: Возможно все, главное - задаться целью и делать все для ее достижения.

Нина Булгакова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Нина Булгакова, 27 лет

тренер по синхронному плаванию

Объем груди: 91 см.

Объем талии: 66 см.

Объем бедер: 97 см.

Рост: 175 см.

Ваш жизненный принцип: Красота и доброта спасут мир

Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Иванова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мисс Ростов-на-Дону" 2017: самой красивой девушкой Ростова-на-Дону признали Юлианну Недоводей

- Юлианна - не новичок в моделинге, - рассказали в «Имидж-центре», который является организатором конкурса красоты. - В ее копилке множество титулов, среди них «Лучшая модель мира», «Маленькая мисс Вселенная», «Красавица Юга России» и «Маленькая красавица Ростова», в которых она участвовала совсем юной. Вот теперь доросла, так сказать, и до взрослой короны. (подробности)

НУ И НУ!

Архив конкурсов красоты Ростова: как выглядели Лопырева, Котова и Семкина 15 лет назад

В Ростове индустрия красоты отсчитывает уже третий десяток. Донская столица стала восьмым городом Советского Союза, где осмелились провести находившиеся под запретом конкурсы красоты. С тех пор десант южных красавиц с завидным успехом штурмует не только российские олимпы, но и европейские подиумы. А фото актрисы Марии Семкиной, телеведущей Виктории Лопыревой, певиц Евы Ривас и Татьяны Котовой не сходят с обложек модных глянцевых журналов. (подробности)