«Сильным женщинам трусы не нужны»: жаркая фотосессия «Мисс Россия» Татьяны Котовой взбудоражила поклонников

27 Июль 10:23 2018-07-27T10:56:42+03:00

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«Мисс Россия» образца 2006 года Татьяна Котова опубликовала в своем Инстаграм откровенную фотосессию, а заодно к ней подписала: «Сильным женщинам трусы не нужны. Ударение ставить по вкусу». Таким образом красавица ответила всем злопыхателям, которые обрушили на нее шквал негатива за то, что она неделю назад опубликовала фото без трусиков.

- Для того, чтобы узнать, надеты у человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку, - написала она. - Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают и запишут тебя комментариями, когда ты вдруг опубликуешь фото как ты без трусов. Мужчины ставят сердечки и скромно пишут «Вау!», женщины по ходу дела давят на газ и без тормозов пишут все, что придет им в голову. Отсутствие трусов их возбуждает в тысячу раз больше. Интересно, а если бы мы все не носили трусы, мы бы так же реагировали на подобные кадры?

kottova Для того, чтобы узнать, одеты у человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку. For @maximmagazinerussia @oleg_zotov

При этом красавица показала кухню подобных фото. На самом деле, чтобы получить эротичный кадр, на котором нет нижнего белья - достаточно иметь простой фоторедактор. Все свои снимки певица делает в тоненьких стрингах, которые потом легко "снимает" фотошоп.

- Смотрите на фото, листайте в карусельке - все на месте, - на всякий случай ввела она в курс дела поклонников. - Затереть трусики для фотографа – не проблема, проблема женщин в другом – отличить пошлость от легкой эротики. Лично я никогда эту тонкую грань не перехожу. В фото, как в хорошем фильме, должен быть неожиданный поворот и удачный ракурс.

Татьяна показала, как делаются снимки, которые так будоражат поклонников. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой? for @maximmagazinerussia @oleg_zotov

Пост-откровение красавицы за несколько часов набрал больше 23 тысяч лайков.

- Дорогая Татьяна, если бы я снялся без трусов, меня тогда заблокировал бы администратор Instagram, вы - другое дело, - написал один из ее поклонников, - снимайтесь и радуйте нас новыми горячими фото. Я был удивлен тем, что действительно можно сделать довольно откровенную фотосессию и остаться в трусах. А, вообще, вы - очаровательная женщина. Удачи, здоровья и счастья вам.

kottova День питается звуками и солнечным светом, а ночь - водой и чужими секретами

- Красивое тело в сочетание с красивой душой - вот истинное богатство счастливой девушки!!! - добавил один из подписчиков. - Какая у вас фигура! Вы настоящая женщина: добрая, красивая и умная!

Татьяна Котова: "Проблема женщин в другом – отличить пошлость от легкой эротики. Лично я никогда эту тонкую грань не перехожу". Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

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Также красавица посчитала, что "некоторые путают пошлую фотографию с легкой эротикой". И отметила (подробности)

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На фото красавица стоит на фоне бассейна в прозрачной красной накидке, которая почти не скрывает ее обнаженное тело.

- Мне так часто говорят про красный цвет, что я решила прислушаться, - написала певица. (подробности)

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