«Удачи тебе, Рыженькая!»: Дончанка забрала домой дворнягу, которую растерзала кавказская овчарка

Помчалась навстречу своему счастью. И не прогадала: сменила улицу на теплый дом. Фото: Личный архив героя публикации

Завидев хозяйку, первую в своей жизни, Рыженькая будто сразу поняла: «Это она - та самая!» Радостно виляя хвостом и с искрящимися от радости глазами, четырехмесячная милашка помчалась навстречу своему счастью. И не прогадала: сменила улицу на теплый дом. Но всего этого могло бы и не произойти. Как говорят волонтеры, не было бы счастья, да несчастье помогло. И в этом они абсолютно правы.

- В одном из районов нашего города живет мужчина, который натравливает свою кавказскую овчарку на беспризорных собак, - рассказала директор реабилитационного центра для бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - Мы уже не первый раз сталкивались с его жертвами. Рыженькая - как раз одна из них.

Как оказалось, волонтерам, которые по счастливой случайности оказались рядом, удалось отбить щенка. Сердобольные женщины подняли шум, и хозяин вместе со своим псом быстро ретировались.

Доброе сердце нашлось почти сразу. А вместе с ним - море любви, уютный дом и еда.

- Но овчарка успела прогрызть малышке грудь, - продолжает собеседница. - Мы сразу отвезли ее к ветеринару. Там обработали раны. И, кстати, песик, несмотря на свой юный возраст, стойко перенес это потрясение - тянулся к людям в надежде найти любовь и ласку. Раны у нее достаточно быстро заживали. А мы рассказали ее историю в социальных сетях, опубликовав фотографию щенка.

И удача улыбнулась: доброе сердце нашлось почти сразу. А вместе с ним море любви, уютный дом и еда. Как оказалось, узнав историю Рыженькой, ее забрала к себе одна из жительниц города. Она как раз искала себе верного друга. А увидев глаза щенка, поняла: отыскала того самого.

- Забрали нашу красавицу. Ей повезло: она нашла семью. Удачи тебе, Рыженькая! - написали в соцсетях волонтеры прощальный, но такой радостный для них пост.

Песик, несмотря на свой юный возраст, стойко перенес это потрясение - тянулся к людям в надежде найти любовь и ласку. Фото: Личный архив героя публикации

КОНКРЕТНО

Всего же на попечении центра находятся в общей сложности 375 собак и кошек. Если вы хотите помочь или подарить им свой дом, звоните по номеру: +7-906-418-94-59.

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