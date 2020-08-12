Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 августа 2020: число зараженных в области приблизилось к 14,5 тысячи

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще трех человек. Фото: архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 12 августа прирост за сутки составил 54 заболевших. Всего в Ростовской области выявили еще 127 инфицированных. Число случаев заражения в регионе достигло 14 488.

Кроме Ростова новые зараженные зарегистрированы еще в 22 городах и районах области: Шахтах (10), Азове (8), Новошахтинске (8), Азовском (7), Мясниковском (7) районах, Таганроге (4), Родионово-Несветайском (4), Зерноградском (3), Октябрьском (3), Песчанокопском (3), Зимовниковском (2), Красносулинском (2), Сальском (2), Целинском (2), Аксайском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Пролетарском (1) районах, Звереве (1) и Батайске (1).

По данным на 12 августа подтвердилась смерть от COVID-19 еще трех человек. Это 71-летняя и 73-летняя женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Еще одной жертвой коронавируса стала 64-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеванием. Таким образом, за весь период скончались 271 зараженный.

За последние сутки выздоровели еще 240 пациентов. За все время число выздоровевших достигло 11 880 человек.

Лечение в стационарах получают 977 заболевших. Состояние 51 зараженного оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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