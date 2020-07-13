Валаамский монастырь и тайна за семью печатями

Вера - важная опора в жизни каждого. Фото: официальный сайт Ростовского кафедрального собора

В рамках проекта с «Верой в сердце» мы поговори ли с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским об интересной версии житий Сергия и Германа Валаамских (их день памяти отмечался церковью 11 июля) и апостолах Петре и Павле, которых православная церковь вспоминала в минувшее воскресенье 12 июля в день, когда оба они были казнены.

Игорь Павлович, расскажите о Сергие и Германе Валаамских. Их биографии темны, летописи не сходятся в датах…

О Сергии и Германе Валаамских мы знаем очень мало. Их житие – это до сих пор тайна за семью печатями. Многие пытались понять, почему же такие величайшие святые, основатели одного из самых известных русских северных монастырей, столь сумбурно представлены в истории? Мне близка одна из поразительных версий, которая может ответить на этот вопрос, - признается Игорь Петровский. – Новгородские летописи с трудом идентифицируют национальность Сергия и Германа. Сергия называют даже греком, возможно, потому что он не говорил по-русски. В официальном житие святых сказано, что жили они в ХIV веке, однако древнейшие новгородские летописи еще в ХII веке говорят о переносе мощей Сергия и Германа из Валаама в Новгород по случаю шведского нашествия. А в ХVIII веке появился сам праздник в честь этих святых, но интересно, что его появление никак не связано с фактом жизни Сергия и Германа. Просто именно в то время 11 июля у стен монастыря проходила знаменитая ярмарка, и вот именно в ее честь новгородская церковь приурочила и память Сергея и Германа Валаамских.

Монастырь в заливе

- Только в ХVI веке мощи святых возвращаются на Валааам. А монастырь здесь начинает возрождаться из запустения только с середины ХVIII века уже при Петре I. Тогда же появляются различные версии житий Сергия и Германа. Первое, на что я хочу обратить внимание: на озеро, в центре которого находится Валаамский монастырь, ныне названное Ладожским. Когда-то это озеро называлось Нево (отсюда и река Нева, кстати), и вдруг в ХI-ХII веках озеро меняет название на Ландога. Открыв карту современной Ирландии, Уэльса мы находим больше половины названий древних городов, которые начинаются со слова «Лан» или как они его произносят «Хлан», то есть монастырь. А Ландога в переводе с древнеирландского, буквально означает «монастырь в заливе», - продолжает Игорь Петровский

Сергий и Герман – это Сергиус и Кентагер

- И вспомним дальнейшую историю монастыря на Валааме, а именно 1939-1940 года, когда была советско-финская война. Валаам – это же была территория Финляндии. Монахи, понимая, что их ждет, ушли по льду Ладожского озера в Финляндию, забрав с собой драгоценности, святыни и в том числе валаамскую библиотеку. До сих пор в этой библиотеке хранится летопись русского библиофила Александра Сулакадзева о том, что в Х веке кельтский монах по имени Сергиус пребывает на остров Валаам, где основывает монастырь и крестит языческого жреца Кентагера, дав ему имя Герман. И Герман становится последователем Сергия. Таким образом, по этой версии, Сергий был ирландским монахом, который через Скандинавию прошел до севера Руси. Ирландская церковь была церковью путешественников. Монахи оставляли свою любимую родину и отправлялись в путь, преодолевая самую основную привязанность, привязанность к месту своего рождения. Так что, вполне возможно, что Сергий и Герман – это монахи кельтской традиции, а значит, мы можем говорить, что Крещение Руси проходило с двух сторон: во-первых, это юг, Киев, крещение князя Владимира – сторона давно известная нам. А во-вторых, большая миссия была со стороны Скандинавии. И если мы сейчас посмотрим на древний валаамский крест, то увидим, что это крест в круге – типичный кельтский крест. Такие кресты мы встречаем сегодня и в Ирландии, но и на северо-западе Руси таких крестов тоже очень много.

Петр и Павел – к Богу разными путями

Почитание апостолов Петра и Павла – великий православный праздник. Но чтобы это осознать, наверное, нужно знать о том, что же за жизнь прожили эти святые? Апостол Петр был среди двенадцати учеников спасителя. Первоначально имя его было Шимон или Симон, а Христос его прозвал Кифа, то есть Камень. Сын рыбака Петр был родным братом апостола Андрея Первозванного. Мы можем говорить о том, что Петр был одним из любимых учеников Христа. Спаситель очень приблизил его к себе и всегда отмечал, возможно, из-за характера Петра – живого и эмоционального. Именно он, когда увидел Христа шедшего по воде, возжелал это повторить, именно Петр на Тайной Вечере стал говорить Христу, что никогда не отречется от него и готов жизнь за него отдать. Но именно он трижды от Христа и отрекся. Но затем трижды просит Спасителя простить его. А погиб он во время гонений на христиан императора Нерона. Настоящее имя апостола Павла – Шауль, что значит Вымоленный. Вероятно, получил он это имя, будучи поздним ребенком у своих родителей. Он был воинствующим фарисеем, весьма антихристиански настроенным. Преследовал первых христиан и даже по преданию имел специальные письма, позволяющие ему задерживать христиан и заточать их в тюрьмы. Пока на пути в Дамаск, не случилось внезапное явление ярчайшего света, Шауль слепнет и слышит голос Христа, обращенный к нему. Впоследствии, когда Шауль принимает крещение, он снова начинает видеть, происходит его исцеление, и это еще один шаг на пути от гонителя христиан к великому апостолу. На Кипре он однажды крестит проконсула Сергия Павла и берет его второе имя. Павел был невероятно талантливым человеком, очень глубокого ума, большой работоспособности и весьма скромной жизни. Его наследие – 14 писем христианам составляют значительную часть Нового Завета. По сути, все христианское богословие выросло из представлений апостола Павла. Он был схвачен в Иерусалиме и настоял, чтобы его доставили в Рим.

Казнь святых апостолов Петра и Павла

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».Фото: сайт "Православная инициатива"

Древние предания повествуют о том, что апостолы Петр и Павел были казнены именно 12 июля, - продолжает Игорь Петровский. Причем, Петр был распят вниз головой на кресте. И прежде чем перевернутый крест стали использовать сатанисты во второй половине ХХ века, как символ дьявольщины и насилия, долгое время он оставался крестом святого Петра. Предание гласит, что Петр посчитал недостойным для себя умереть так же, как и Христос и потому попросил распять его вниз головой. Кстати, апостол Петр в католической церкви почитается, как первый папа Римский, а на иконах он изображается с ключами от рая. Собор Святого Петра в Риме построен на предполагаемой могиле апостола, а наш славный город Санкт-Петербург также назван в честь апостола Петра. А вот апостол Павел был по рождению римским гражданином, а значит находился под серьезной защитой юридических законов. Он сам потребовал суда в Риме, был туда доставлен, а так как распятие считалось рабским видом казни, ему могли только отрубить голову. Так считалось благороднее.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».