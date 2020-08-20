Помогли дровами и рублем: после публикации «КП» о семье, живущей на 83 рубля в день, администрация поддержала нуждающихся

Анжелика Скрынникова благодарна людям, которые уделили ей внимание. Фото: архив "КП"

Анжелика Скрынникова - мать двоих сыновей. Один из них инвалид детства, другой - здоровый, крепкий парень. Он опора для своей семьи, единственная помощь буквально во всем. Женщина со своими любимыми детьми живет в маленьком, полуразрушенном доме на окраине села Самбек. Предыдущий владелец этой старой лачуги обманул наивную женщину, которая в панике искала любое пристанище за городом. Мы уже писали об условиях жизни семьи Скрынниковых, что вызвало большой резонанс не только среди наших читателей, но и представителей власти.

Спустя пару дней после выхода статьи в дом Анжелики постучались представители администрации Неклиновского района. Они хотели разобраться, в чем причина ее столь бедственного положения. На самом деле, по закону, ежемесячный доход семья должен быть почти 28 тысяч рублей, что в три раза меньше, чем она получает фактически. Женщина была погружена в ежедневные, бытовые трудности и никак не могла разобраться в документах. Она получает пенсию по инвалидности, как и ее младший сын, Дмитрий, за которого государство "накидывает" еще компенсацию по уходу за больным ребенком.

Анжелика часто жаловалась, что у нее хватает денег на обезболивающие лекарства. Без специальных, сильнодействующие препаратов женщине приходится очень трудно: по ночам не может спать из-за невыносимых болей, так как у нее была онкология.

В ходе встречи с сотрудниками администрации эта проблема была, наконец, решена. Ей напомнили, что она может абсолютно бесплатно получать необходимые медикаменты, и объяснили, что для этого нужно сделать.

- Нас лично навестил врач из местной больницы, привез лекарства. Рассказал, что мне нужно сделать, какие документы подготовить, чтобы получать обезболивающие. Теперь буду так всегда делать, иначе мне без них жизни нет, - призналась Скрынникова.

По словам самой женщины, теперь ей будут компенсировать расходы на оплату "коммуналки" и выдавать дрова, которые постоянно использует семья Скрынниковых. Несколько мешков уже "отгрузили" во дворе - на первое время хватит, а дальше по расписанию.

Скоро зима - нужно готовиться, утеплять дом, делать ремонт. В администрации приняли решение выделить женщине единовременную, но крупную выплату. Деньги для Анжелики действительно большие - 31 тысяча рублей. Она получит их уже в следующем месяце.

- Мой сын купить инструмент, подлатаем окна, запеним дверь, чтобы не продувало. Возьмем теплые вещи на зиму. Нам хватит, чтобы спокойно пережить холода, - признается Анжелика.

В администрации Неклиновского района добавили, семья состоит на учете в Управлении социальной защиты населения. О Скрынниковых знают и с 2015 году оказывают им всяческую, адресную поддержку, как малоимущим.