Три года со дня пожара за Театралкой: компенсации пострадавшим, поиск виновных, новые факты

Пожар в Ростове 2017 год. Фото: архив "КП"

21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону произошел самый разрушительный пожар за всю историю города. Все началось, как обычно, с малого, но обернулось тем, что десятки людей остались буквально на улице. Огонь уничтожил 120 домов, преимущественно старые постройки, наставленные одну на другую.

Это стало настоящей трагедией для донской столицы. В ликвидации пожара и его последствий были задействованы сотни спасатели. Им помогали и местные жители, отчаянно сражавшиеся со стихией за свое имущество, и полицейские, находившиеся в этот момент неподалеку. Всех объединила одна цель - остановить неистовое пламя.

Как все было

Перед тем, как мы подведем итоги и попытаемся разобраться, что изменилось здесь за последние три года, вспомним хронологию тех событий.

Традиционно жаркий летний день. Август подходил к концу, но южное солнце все также ярко светило над донской столицей. Район, как его называют в народе, "Говнярка" находится прямо за Театральной площадью. Он представляет из себя несколько узеньких "итальянских" улочек, донельзя набитых маленькими домиками. Очень плотная застройка в тот роковой день усугубила катастрофу. Но тогда люди не понимали, что их ждет.

Около 13.00 в МЧС поступило сообщение о возгорании дома на Нижегородской, 33. Как выяснится позже, именно оттуда пламя перекинулось на другие участки. От местных жителей стала поступать информация о пожаре еще по нескольким адресам. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся на соседние дома. В итоге к 15.00 возгорание было зафиксировано на протяжении трех кварталов: от Театральной до Крепостного.

К вечеру огонь полыхал на площади 10 тысяч квадратных метров. Черный густой дым поднимался высоко в небо, его было видно изо всех районов города.

Администрацией города были предприняты чрезвычайные меры. В Ростове был введен режим ЧС, на территории организовали оперативный штаб. В тушении пожара были задействованы четыре вертолета, самолет МЧС и один пожарный корабль. На месте работали более 200 единиц техники и 432 спасателя.

Огонь быстро за считанные минуты перекинулся на соседние дома. Фото: архив "КП"

Итоги катастрофы

В результате было уничтожено порядка 120 домов, пострадали почти 700 человек, погиб один - 76-летний пенсионер. Многие семьи остались ни с чем. В дело вмешался даже президент страны Владимир Путин. Он поручил оказать всем пострадавшим необходимую помощь. Региональные власти начали работу. У всех был главный вопрос: каковы истинные причины возгорания?

Многие люди остались без крова буквально на улице. Фото: архив "КП"

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что расследование по этому делу все еще продолжается. Одной из главных версий является короткое замыкание, которое произошло на воздушных линиях электропередач. Они использовались с нарушениями всех пожарных норм.

В результате искры, образующиеся из-за неправильного устройства оборудования, сначала попали на местную свалку мусора, затем на сухую траву, а после перекинулись на постройки. Сильный ветер и плотная застройка сделали свое дело: очень скоро огонь был повсюду.

Пожар в высоты птичьего полета. Фото: архив "КП"

Интересно, что версия о поджоге исчезла вскоре после того, как о ней стали серьезно говорить даже официальные лица. В 2018 году региональный следственный комитет отчитался, что после детальной проверки эти домысли не подтвердились.

- Установлено, что очаг возгорания находился в балке с южной стороны территории домовладения в переулке Чувашском, 50, - отметили в ведомстве.

Выплаты и компенсации

Всего люди, тем или иным образом пострадавшие от пожара, получили на руки 108,6 миллиона рублей, из которых 6 миллионов - это средства городского бюджета. Семье погибшего 76-летнего мужчины передали 2,5 миллиона рублей. Десяти пострадавшим за причиненный вред здоровью оказана помощь в размере 3,2 миллиона рублей. По данным администрации Ростова, с целью приобретения нового жилья 397 жителям выплачено 366,8 миллиона рублей. Люди покупали недвижимость самостоятельно в разных районах Ростова и области.

Важно отметить, что не все пострадавшие были согласны с тем, что их дома не подлежат восстановлению. Они хотели жить, как и прежде, и никуда не переезжать. Возможно это или нет, решала специальная комиссия. В результате непригодными для проживания признаны 163 строения, а шесть решено было вообще снести.

Мы поговорили с женщиной, которая после пожара осталась буквально на улице. Частый дом Елены Кривко взорвался и полностью выгорел. Она жила там с двумя дочками и новорожденным внуком. Были уничтожены почти все личные вещи. Семье идти была некуда - осталось надеется только на помощь властей.

- Когда случился этот пожар, у моей старшей дочке родился ребенок. У нас был хороший частный дом в районе за Театральной площадью, от которого после трагедии вообще ничего не осталось. Сначала нас поселили в гостинице - некоторые время прожили там в одном из номеров. Но с младенцем на руках было неудобно - ребенок часто плакал, доставляли неудобство гостям. Да и в бытовом плане... - вспоминает ростовчанка Елена Юрьевна.

- Власти постоянно занимались нашей семьей. Вскоре администрация сняла нам квартиру и мы переехали. Зимой мне выплатили субсидию - чуть больше трех миллионов рублей. На эти деньги купила две квартиры: одну в центре, другую на Западном. В центре живу я с младшей дочкой, а старшая с ребенком на Западном, - рассказала женщина.

Говорили о застройке...

В администрации Ростова-на-Дону подчеркнули, что планы города по этому вопросу не изменились. Если коротко, то никакой точечной застройки здесь не будет. Однако масштабные планы все же имеют место быть.

- В действующем генеральном плане предусмотрено в районе Театрального спуска размещение магистралей общегородского значения в створе переулков Чувашский и Краснофлотский с организацией центральной эспланады, связывающей Театральную площадь и перспективную набережную, - отметил заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Если там и идет какая-то стройка, то только в рамках реализации разрешений, выданных еще до пожара. Власти активно занимаются разработкой плана по продлению набережной. Это будет магистральная улица, тянущаяся до Кизитериновской балки.

- Администрацией города реализуются мероприятия, цель которых - не допустить повторения масштабного пожара, - отметил и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Это касается введения в летний период особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности.