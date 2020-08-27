Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 августа. Фото: ООН

27 августа стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 128 случаев заражения коронавирусом. Всего в региона заразились уже 16406 человек. По данным регионального правительства, есть и положительная динамика. Так за минувшие 24 часа выздоровели 172 пациента, а всего - более 14 тысяч.

Стационарное лечение получают 922 человека. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находится 47 жителей Дона.

За последние сутки в результате заражения скончались еще шестеро. Это 59-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердца, 71-летний пенсионер с подобными недугами, 83-летняя женщина также с хроническими заболеваниями, 81-летная пенсионерка с нарушениями в работе почек, а также 92-летний мужчина с нарушением обмена веществ. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 332 человека.

На данный момент под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 7613 донских жителей. Всего врачи обследовали более 79 тысяч человек.