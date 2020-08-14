Имена Победы: удивительная судьба Алексея Береста, руководившего взятием рейхстага

Советский офицер, Берест Алексей Прокофьевич, 9.03.1921 г. - 4.11.1970 г. Фото: сайт: "Герои войны" "

Интересный факт: знаменитый на весь мир советский офицер Алексей Берест после войны женился на ростовчанке и прожил на Донской земле до самой смерти. Во время самой страшной войны в истории человечества, Берест внес неоценимый вклад в Победу Советского Союза.

Между тем, на территории Ростовской области проходили жестокие сражения. Гитлеровцы старались как можно быстрее захватить ключевые плацдармы, чтобы обеспечить себе дальнейшее наступление вглубь страны.

Среди них и южная столица, представляющий важный промышленный центр в середине прошлого века. Гитлеровцы несколько раз брали город и, завладев его ресурсами, делали все, чтобы не дать солдатам Красной Армии вернуть контроль над южной столицей.

Вторая Мировая война нанесла тяжелейший удар по всему миру. Советский народ понес огромные потери. Немецкая машина жестоко уничтожала даже мирное население.

Ей противостояли как рядовые солдаты, так и опытные ветераны, командиры, полководцы. Все сражались за одно дело: освободить страну от фашистов.

Сегодня мы расскажем историю настоящего героя, человека, который прошел всю войну, пешком прошагал Европу и захватил центр мирового зла - рейхстаг. Это Алексей Берест.

История жизни

Алексей Берест родился в 1921 году в небольшом селе Горяйстовка, что находится на территории Украины. Его родители были из бедных крестьян и в 30-х годах умерли от голода. Маленький Алексей вместе с братьями и сёстрами остался сиротой.

Одно время парень беспризорничал в поисках еды и крова, затем какое-то время жил в приюте. Затем окончил 7 классов школы и устроился трактористом. В последующие годы устроился на завод, но уже в 1939 году поступил на службу в армию. Принимал участие в войне с Финляндией, где набирался боевого опыта.

Когда фашисты вторглись на территорию Советского Союза, Берест был рядовым солдатом. Он участвовал в различных сражениях по всей линии фронта, но главная заслуга будущего героя ждала его не на родной земле, а в самом сердце врага - в Берлине.

Знамя Победы

В 1954 году лейтенант Алексей Берест получил приказ водрузить знамени Военного совета 3-й ударной армии на куполе здания Рейхстага. Это была сложная задача, ведь здание все еще защищали несколько сотен фашистов. Ночью 1 мая он переоделся в форму советского полковника и начал вести переговоры - убеждал их стадься.

Когда поступил отрицательный ответ, начался штурм. Советские солдаты пошли в атаку. Совместно с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария они выполнили боевую задачу и установили Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага. Это произошло в 21:50.

За «Исключительную отвагу и мужество, проявленную в боях», 3 августа 1946 года Береста представили к награждению званием Героя Советского Союза.

Мирное время

После войны Алексей Берест женился на ростовчанке Людмиле Евсеевой, с которой познакомился в городском госпитале. 19-летняя девушка работала там медсестрой. Погиб Алексей Михайлович героем, каким был и при жизни. Пытаясь спасти девочку из под поезда на разъезде "Сельмаш" в 1970 году, его сбил локомотив. Скорая приехала только через три часа, врачи не успели ему помочь.

Сейчас его имя носит улица, расположенная в Первомайском районе города. Проект подготовлен при поддержке правительство Ростовской области.