Потеплеет еще сильнее и небо затянется тучами: какая погода ожидает ростовчан 18 августа

В Ростов снова вернулось лето Фото: "КП" Архив

В Ростове сегодня ощутимо потеплеет. Практически летняя погода будет стоять на улице, если не обращать внимание на то, что с деревьев уже постепенно облетают листья.

В утренние часы будет уже довольно тепло +18...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+30. Но немного похолодает к вечеру - +23...+29. Сегодня, 18 августа, в донской столице небо уже с утра начнет затягиваться тучами, после полудня солнце и вовсе перестанет выглядывать из-за облаков. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-западное, западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 750-752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того сменится направление ветра.

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