Имена Победы: история жизни великого советского полководца Георгия Жукова

Четырежды Герой Советского Союза, 01.12.1896 г. - 18.06.1974 г., Жуков Георгий Константинович Фото: сайт «герои войны»

Великая Отечественная война - самое страшное, что происходила на территории нашей страны. Жителям Советского Союза пришлось пройти сквозь боль и бесконечные мучения. Ожесточенные бои проходили в самых разных городах и селах. Одним из центров противостояния стал Ростова-на-Дону. Наш город стал одним из центров столкновения двух мировых держав.

Фашисты несколько раз брали город. Захватчики понимали, насколько важно завладеть инфраструктурой, которая располагалась в южной столице. Благодаря усилиям защитников, Ростов удалось отстоять. Сотни тысяч людей пожертвовали своими жизнями ради этого. Люди проявляли настоящий героизм и бесконечное мужество: шли вперед, несмотря ни на что. Солдаты сражались на полях, а полководцы - на картах. На передний план вышли легендарные советские командиры, имена которых носят ростовские улицы.

Улица Маршала Жукова

Жуков, Георгий Константинович родился 1 декабря 1896 года в маленькой деревне Стрелковка, что в Калужской области. Его отец был крестьянином, работал на земле, а мать хозяйничала по дому. В юном возрасте он освоил три класса церковной школы. Учителя отмечали его тягу к знаниями и усердие. Затем с согласия своих родителей он отправился на работу в Москву. Мать дала ему в дорогу пять яиц и лепешку. На следующий день он уже начал постигать новую профессию - мастера по выделке меха.

Днем работа, вечером учеба. В результате он на отлично сдает все экзамены и получает долгожданный аттестат.

В 1915 году он пополняет ряды новоиспеченных солдат и отправляется на Первую Мировую войну. Его отбирают в кавалерию и в тот же день отвозят в Калугу, где и начинается его военная карьера.

После обучения на кавалерийского унтер-офицера, откомандирован на Юго-Западный фронт. Участвуя в боевых действиях, «за захват немецкого офицера» его наградили Георгиевским крестом 4-й степени. В октябре получил тяжелую контузию и частично потерял слух. Его направили в запасный кавалерийский полк.

Великая Отечественная войны

Когда немцы вторглись на территорию СССР, Георгий Жуков был уже членом Ставки Главного командования. Сразу после начало войны Жуков подготовил директивы, в которых содержались приказы к отражению атак вермахта — «обрушиться всеми силами и средствами» там, где противник пересек границу, но самим границы не переходить. Командования не смогло выполнить эти указания, войска не были переведены в полную боевую готовность. Свою роль сыграл фактор внезапности.

Современники отмечали, как усердно он трудился будучи на Ленинградском фронте. Ему удалось стабилизировать положение благодаря кропотливой, круглосуточной работе над картами, поездкам по частям и подразделениям, а также грамотному оперативно-тактическому планированию.

Начиная со второй половины октября и ноябре 1941 года войска Западного фронта под командованием Жукова вели активную оборону с целью измотать силы противника и готовились к переходу в контрнаступление.

В 1942 году Жуков командовал советскими войсками в четырех крупных наступательных операциях, среди которых и Московское контрнаступление. В последующие годы он принимал активное участие в ключевых сражениях войны.

Мирная жизнь

Жукова Георгия Константиновича четыре раза наградили званием Героя Советского Союза. После войны работал министром обороны СССР. В честь него названы улицы во многих городах. Среди них и Ростов-на-Дону. Его имя носит улица в Западном районе города.

Проект подготовлен при поддержке правительство Ростовской области.