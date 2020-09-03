Имена Победы: жестокое убийство Вити Черевичкина за его любовь к голубям

Подросток из СССР, Черевичкин Виктор Иванович, 1925 г. -1941 г. Фото: Государственный архив.

Знаменитый на всю страну советский подросток Витя Черевечкин родился на донской земле, в Ростове-на-Дону. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. Фашисты заняли главный южный город почти сразу - в 1941 году. Чуть позже солдатам Красной Армии удалось отбить Ростов, но не надолго. В результате бесконечных боев улицы превратились в руины, здания стали защитными крепостями. Вся гражданская инфраструктура исчезла, работали только основные магазины, вокзалы и административные здания.

В тот страшный период многие погибали, еще больше получали тяжелые ранения. История войны пропитана человеческой болью, но в ней есть место и для героев. Невероятные усилия и отвага, которые проявляли советские солдаты, навсегда вписана в великую Победу. Имена тех, кто отличился больше остальных, кто рисковал своей жизнью, остались в названиях улиц Ростова-на-Дону. Среди них как рядовые солдаты, так и знаменитые полководцы.

Но сегодня мы расскажем историю мальчика, которые не стал подчиняться безжалостному врагу. Он пошел наперекор и не бросил любимое дело - уход на птицами.

Улица Вити Черевичкина

Виктор Иванович Череви чкин родился в Ростове-на-Дону в 1925 году в рабочей семье. Он окончил семь классов школы и продолжил учебу в ремесленном училище № 2. В то время, как и многие, он разводил голубей. Это было очень распространенное занятие в середине прошлого века.

Когда немцы вторглись на территории Советского Союза, его отец и старший брат отправились на войну. Виктор с матерью и двумя сёстрами остался в Ростове. Жили они в доме в районе Нахичевани. Вскоре, а именно 20 ноября 1941 года, Ростов захватили наступающие части фашистов.

Спустя несколько дней немцы выпустили приказ об уничтожении всех голубей на территории города. Все дело в том, что этих птиц активно использовали военные в период боевых действий. Умные птицы могли доставлять важные письма или служить ориентиром для авиаударам по наземным целям.

Фашисты это понимали и запретили ухаживать и разводить голубей на территории города. Вопреки указке гитлеровцев Витя в течение недели скрывал птиц, которых он хранил у себя дома.

Осенью 1941 года немцы застали мальчика, когда он выпускал нескольких голубей у здания, в котором размещался штаб, и обнаружили в сарае во дворе его дома голубятню. В тот же самый момент его застрелили.

Знаменитую фотографию, где убитый мальчик весь в крови держит голубя в руках, спустя несколько часов сделал советский корреспондент. Интересно, что этот снимок позже фигурировал на Нюрнбергском процессе, где проходил суд над фашистами. Он доказывал преступления против человечности на примере убийства невиновного мальчика.

Однако, существуют предположения, что действия мальчика, выпускавшего голубей в небо занятого врагом города, имели целью подачу сигнала советской авиации. Также может быть, что они использовались для подачи сообщений.

Память улиц

Мальчика похоронили в одной из братских могил. Во время очередной обороны Ростова и повторной оккупации информация о том, где находится захоронение канула в лету.

Сейчас имя Вити Череви чкина носит улица в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Здесь же находится дом, в котором вместе со своей семьей жил мальчик.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.