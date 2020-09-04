День города Ростова-на-Дону 19 сентября 2020: программа праздничных мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День города Ростова-на-Дону 19-20 сентября 2020: программа праздничных мероприятий. Третье воскресенье первого осеннего месяца для всех ростовчан - знаменательный праздник, День города. В этом году он приходится на 19 сентября. Его приближение уже чувствуют и ждут все жители, ведь центр донской столицы в одночасье превращается в огромную прогулочную зону. Все выходят на улицу и вместе отмечают праздник.

Обычно в этот день на Театральном проспекте устанавливают огромную сцену, на которой выступают артисты, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса. Частенько на праздник заглядывает любимец ростовчан Баста. Популярный земляк исполняет знакомые всем хиты, посвященные его малой родине.

Однако в этом году привычный сценарий нарушил коронавирус. Пандемия спутала карты, заставили нас жить в новых условиях. Постулаты современности диктуют обществу непривычные ограничения, которые, к сожалению, касаются и массовых мероприятий. Теперь нельзя собраться многотысячной толпой, ведь вирус стремительно распространяется, а такое шествие может привести к ненужным жертвам.

Но оставлять людей без праздника нельзя. А поэтому было принято решение - перевести все мероприятия в онлайн. Горожане и гости города смогут узнать что-нибудь новое, принять участие в викторинах и побывать на виртуальных выставках.

О том, какие мероприятия подготовлены для нас, рассказали в городской администрации.

Донская столица отметит свой очередной день рождения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Программа праздничных мероприятий на День города 19 сентября

ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Социальные сети (ВК, ФС, ИНСТ)

19 сентября

Информационный блок «Из истории города Ростова-на-Дону»

Виртуальная выставка детского творчества «О любимом городе»

Трансляция фильма «Ростов-город, Ростов-Дон»

Конкурс видеопоздравлений «С Днем города, Ростов-на-Дону!»

Онлайн-концерт «Ростову-на-Дону посвящается»

20 сентября

Видео-обзор «Ростов. Камера. Мотор»

Презентация «Интересные факты о любимом городе»

Фотоквест «Мой город»

Фотовыставка «Ростов-на-Дону в объективе»

ПАРК 1 МАЯ

Социальные сети (ВК)

19 сентября

Формат: пост #парк1маяростов

Экскурсия по достопремечательностям города Ростова - на - Дону «Гордость Дона!»

Конкурс рисунков «Ростов Батюшка!»

Стихотворения от ТКФ «Театр русской традиции» «Мой город Ростов - на -Дону»

Интересные факты «Интересный Ростов» Мастер — класс по созданию стикеров «Этот город, самый лучший»

ПАРК ОСТРОВСКОГО

Социальные сети (ИНСТ, ВК)

19 сентября

«Славный город – ворота Кавказа!» Мероприятия, посвящённые празднованию дня города Ростова-на-Дону

20 сентября

III Открытый Городской конкурс таланта и красоты «Ростовская Лебёдушка в парке - 2020» - фотосессия участников конкурса.

«А ты знаешь свой родной город?» - викторина для детей.

«История Дона глазами М.А.Шолохова!». (исследования «Шолохов-центра» - музея заповедника Шолохова)

«Город любимый – Ростов-на-Дону» - видео поздравления с днём города.

«Посвятим родному городу» - мастер-класс.

«Люблю свой город!» - видео путешествие по городу Ростову-на-Дону.

«Мира тебе Ростов-на-Дону» - видео поздравления ко дню города.

«Тебе салютуем, родной наш Ростов!» - видео салюта ко Дню города Ростова-на-Дону

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Социальные сети (ИНСТ)

19 сентября

Публикация в социальные сети «Ростов Главный»

Публикация в социальные сети «Мой город-самый лучший»

Видео в социальные сети «Мой город-Ростов»

ПАРК ДРУЖБЫ

Социальные сети (ОК, ВК, ФС)

19 сентября

Трансляция онлайн-концерта ко Дню города МАУ «Городской Дом творчества»

Конкурс рисунков «Рисуем будущее»

Видеоролик исполнения песни о Ростове-на-Дону коллективом МБУ ПКиО Дружба

Видеоэкскурсс «Мой Ростов» (история и современность города, традиции, народы)

20 сентября

Кулинарный мастер-класс «Донская кухня»

Литературно-музыкальная композиция «Город пяти морей»

Видеосюжет «Люди, которыми славен наш город»

Видеоотчёт об оффлайн мероприятиях в парке Дружба (ярмарка, мастер-классы, видеотрансляция на экране сцены о городе, акция с раздачей сувенирной продукции с символикой города)

ПАРК ОКТЯБРЯ

СайтСайт

19 сентября

«История создания города»

«Золотой Ростов» - стихи о Ростове (аудиофайл)

«О тебе пою, мой Ростов…» - песни о Ростове (аудиофайлы)

«Поздравляем с Днем города» - фотоколлаж видов парка

ПАРК ИМЕНИ ЧЕРЕВИЧКИНА

Социальные сети (ИНСТ)

19 сентября

На входе в парк вывешен баннер «С Днем Рождения, любимый город»

В инстаграмме парка размещаются фотографии прошлых лет жителей города. Памятные места города на фотографиях.

В инстаграмме парка размещаются фотографии и видео концертных программ парка прошлых лет

В парке в течение дня будет звучать музыка, работают детские площадки и батут

Массовых мероприятий в городе не будет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И БИБЛИОТЕКИ

Детская школа искусств имени Глинки

Социальные сети (ИНСТ)

19 сентября

Видео-концерт ансамбля народной песни «Светлица» (худ.рук. Куликова Л.А., хормейстер Кожевникова Д.С.)

Видео-концерт лауреатов международных конкурсов учащихся Алпатовой Л.М.

Видео-концерт лауреатов международных конкурсов Шевелёва А.В. и Лукьяненко Е.А.

Видео-концерт лауреата международных конкурсов, «Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества», обладателя звания «Лучший работник культуры РО» Алпатовой Л.М.

Онлайн-выставка художественных работ учащихся отделения ИЗО, посвященная городу Ростову-на-Дону

Онлайн-концерт ГДТ – участие Алпатовой Л.М.

Детская школа искусств имени Кима Назаретова

Социальные сети (ИНСТ)

19 сентября

Музыкальное поздравление для родного города от Муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова.

Видео ролик, приуроченный к 271-й годовщине со дня основания г. Ростова-на-Дону

Детская художественная школа М.М. Чиненовых

СайтСайт

19 сентября

Он-лайн выставка творческих работ учащихся, посвященных Дню города Ростова-на-Дону (Я люблю тебя, мой город)

Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского, 19 сентября. Социальные сети (ФС, ВК)

Размещение флагов Российской Федерации, Ростовской области, города Ростова-на-Дону на здании МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского

Создание видеороликов, посвященных празднованию Дня города Ростова-на-Дону. Размещение на странице школы.

Детская художественная школа имени Н.А. Римского-Корсакова

СайтСайт

19 сентября

Размещение поздравительных открыток на медиа-площадках школы (Instagram, сайт школы)

Размещение выступлений учащихся школы в Instagram

Размещение фото коллажей на тему «мой любимый город» в Instagram с хештегами #любимыйгород #деньгорода

Детская художественная школа имени А.П.Артамонова (№2).

Социальные сети (ВК, ФС)

16 сентября

«Дню города Ростова на Дону» посвящается: концерт учащихся хореографического отделения

Театр танца «Галатея». Руководитель Галина Владимировна Сотник

Детский хореографический коллектив «Art Crush». Руководитель Людмила Владимировна Калинина

Детский хореографический коллектив «Danse classic». Руководитель Дарья Сергеевна Дуванская

18 сентября

«Дню города Ростова на Дону» посвящается: концерт учащихся ДШИ Екатерина Фролова (фортепиано).

Класс преподавателя Булгаковой Е.В.

Ариана Литовченко (эстрадный вокал).

Класс преподавателя Геворгян Т.А.

Ансамбль народных инструментов «ПАРА ФРАЗ».

Руководитель Ирина Конончук Леонид Черницын (гитара).

Класс преподавателя Татаринова С.А.

Инструментальные ансамбли эстрадно-джазового отделения.

Руководитель Городничева Л.Ю.

«Детская школа искусств № 8»

Социальные сети (ИНСТ, ФС, Ю-ТУБ)

19 сентября

Праздничное оформление официального сайта ДШИ 8, поздравление с Днём города Ростова-на-Дону.

Тематическая он-лайн выставка рисунков учащихся отделения изобразительного искусства

Видео выступлений учащихся ДШИ 8

Публикация нового видеоролика «Ростов-город, Ростов-Дон» с участием учащихся ДШИ 8

Детская школа искусств № 1 Имени В.С. ХОДОША

Социальные сети (ФС)

19 сентября

Онлайн концерт из лучших номеров наших учащихся «Ростов – наш город,

Ростов – наш дом» (Хореографические, инструментальные коллективы, солисты нашей школы)

Выставка картин учащихся художественного отделения

«Ростов –наш город, Ростов – наш дом» (Работы лучших учащихся художественного отделения школы

Детская музыкальная школа № 10 им. С.С. Прокофьева

Сайт

19 сентября

Инструментальные и вокальные концертные номера учащихся и преподавателей, посвященные Дню Города

Детская школа искусств № 7 имени Г.М.Балаева.

Социальные сети (ИНСТ)

18 сентября

Выставка детских работ «Мой любимый город Ростов-на-Дону»

Выставка детских работ «Наш славный Ростов» (отделение ИЗО)

19 сентября

Виртуальная выставка творческих работ «Тебе, мой славный Ростов!»

Музыкальное попурри. Поздравление с Днём города дуэта-баянистов «Дядя Баян»

Поздравление ансамбля маршевых барабанов «Бит-7»

20 сентября

Литературно-музыкальный вечер «Громких имен Ростова не счесть»

Детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова

Социальные сети (ИНСТ)

19 сентября

Выступление преподавателей народного отдела в центре социальной защиты кировского района

Музыкально поэтическая композиция «Любимый город - поем и славим тебя!» народный и вокальный отдел. Парк 1 мая и парк им. М. Горького

Библиотечно-информационный центр имени Н.Г.Чернышевского

Социальные сети (ВК, ФС)

19 сентября

Информационный час «Город мечты, город любви, город надежды»

Краеведческая медиавикторина «Что я знаю о Ростове?»

Виртуальная видео-экскурсия «Ростовские байки»

20 сентября

Музыкально-поэтическая программа «Посвящаю, мой город тебе!»

Краеведческая прогулка «Ростов на страницах донских писателей»

День информации «Город в зеркале времён»

Виртуальная экскурсия «Город у тихого Дона»

Виртуальный день информации «Любимый наш город – Ростов-на-Дону»