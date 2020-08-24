После скандального выступления Басты ростовскому клубу грозит закрытие

Концерт состоялся, несмотря на действующие ограничения. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

В Ростове-на-Дону прошла проверка в клубе «Embargo Villa», где на днях выступил популярный рэпер Баста. О ее результатах рассказали в правительстве области.

Напомним, концерт популярного исполнителя собрал десятки зрителей. Счастливые поклонники сразу начали выкладывать в соцсети видео выступления. Однако у многих пользователей такие посты вызвали только недовольство. Люди недоумевали, почему вопреки запретам Баста свободно выступает и собирает толпы народа.

Из-за многочисленных жалоб клуб проверили полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. В отношении компании составили административные протоколы по статьям 6.3, 14.8, 14.5.

— Протоколы предусматривают штрафы до 150 тысяч рублей или приостановку деятельности предприятия до 90 суток, — говорится в сообщении.

В отношении организатора составлен протокол по статье 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»). Максимальное наказание для юрлиц — штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Проверяющие усмотрели нарушения и в работе ООО «Студия событий». В отношении фирмы, занимающейся ресторанным обслуживанием, составили протоколы по статьям 6.3; 14.43; 6.6 и 6.4. Компании грозит штраф до 500 тысяч или также приостановка деятельности до 90 суток.

Отметим, в Ростовской области все еще запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты. Кроме того, на Дону продолжает действовать масочный режим.

По данным на 24 августа, в Ростовской области выявили еще 131 зараженного коронавирусом. За все время в Ростовской области выявили 16 018 случаев заболевания. Жертвами инфекции стали 312 человек. Вылечились от COVID-19 13 383 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт Басты в Ростове может обернуться громким скандалом

Региональные власти инициировали проверку клуба, где выступал артист (Подробности)