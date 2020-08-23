Концерт Басты в Ростове может обернуться громким скандалом

Концерт Басты в Ростове собрал множество зрителей, но теперь его организаторов ждет проверка. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Выступление рэпера Басты (Василий Вакуленко), состоявшееся вчера, 22 августа, в ростовском клубе Embargo Villa, идет вразрез с действующим в Ростовской области запретом на массовые мероприятия. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Концерт популярного хип-хоп исполнителя собрал множество зрителей. В соцсетях стали появляться снимки и видео, записанные во время этого шоу, а вместе с ними – гневные комментарии пользователей интернета, недоумевающих, почему его разрешили провести.

Данные о том, что массовые мероприятия на Дону запретили еще в марте, подтвердил начальник управления информационной политики областного правительства Сергей Тюрин. По его словам, законность выступления Басты будет обязательно проверена.

- Концертная деятельность в Ростовской области пока не возобновлена. Информация о мероприятии передана в соответствующие контролирующие организации для выяснения всех обстоятельств. По результатам проведения проверки будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, - сообщил Сергей Тюрин.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные по динамике заболеваемости COVID-19 в Ростовской области. За истекшие сутки в регионе было выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же на Дону 15887 ковидных больных.

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