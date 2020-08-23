К 50% приближается загруженность коечного фонда для ковидных пациентов на Дону

Лечение в стационарах Ростовской области получают 983 пациента с коронавирусной инфекцией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор опубликовал данные по динамике заболеваемости COVID-19 в Ростовской области. За истекшие сутки в регионе было выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же на Дону 15887 ковидных больных.

Больше всего новых случаев обнаружено в Ростове-на-Дону – положительный тест сдали 53 горожанина. Далее по списку идут Батайск (13 человек), Волгодонск и Новочеркасск (по 8 случаев в каждом из городов).

- Лечение в стационарах получают 983 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 45,1%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 62 человека, - сообщили статистические подробности в Роспотребнадзоре.

При этом двое жителей Ростовской области стали жертвами инфекции.

Это 39-летний мужчина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью, а также 38-летняя женщина, страдавшая врожденным неврологическим заболеванием с психическими нарушениями и нарушением обмена веществ. Всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 308 человек.