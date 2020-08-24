В конце августа в Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара

Столбики термометров могут достигать +32 градусов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростове-на-Дону снова ожидается аномальная жара. Такой прогноз передает донской Росгидрометцентр.

Синоптики передают, что 29 августа температура составит +29. Осадков в этот день не предвидится. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

30 августа столбик термометра поднимется до +31. Скорость ветра, напротив, снизится до 3 метров в секунду. Дождь также не ожидается.

По данным сервиса «Яндекс Погода», 31 июля станет еще жарче — до +32 градусов. Будет ясно и немного ветрено. Скорость порывов — 4 метра в секунду.

Напомним, 24 августа в Ростове прогнозируют ясную солнечную погоду. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Температура днем составит +23…+28 градусов.

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