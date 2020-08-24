Ясно, но прохладно: какая погода ожидает ростовчан 24 августа

В Ростове будет солнечно, но прохладно Фото: "КП" Архив

В Ростове дело близится к осени - температура воздуха начала падать, а кое-где еще и листья. Ветер сменил свое направление на более холодное. Да и на горожанах все чаще можно видеть джинсы вместо шорт и кофты с длинными рукавами вместо футболок.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +13...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+28. Но немного похолодает к вечеру - +21...+26. Сегодня, 24 августа, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 23 до 65%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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