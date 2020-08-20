Ясно днем и облачно вечером: какая погода ожидает ростовчан 20 августа

Ростовчан радуют летние деньки Фото: "КП" Архив

Теплая и солнечная погода не устает радовать ростовчан в последние летние деньки. А от жары горожан спасает легкий ветер с северной стороны.

В утренние часы будет уже довольно тепло +20...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+31. Но немного похолодает к вечеру - +27...+30. Сегодня, 20 августа, в донской столице небольшая облачность ожидается только после полудня, все остальное время погода будет стоять солнечная. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет продолжать понижаться.

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