Жара и практически полный штиль: какая погода ожидает ростовчан 19 августа

В Ростове снова стало жарко Фото: "КП" Архив

Знойное лето снова вернулось в Ростов. Столбики термометров поползли вверх, а ветер практически стих. Кроме того, понижаться начала и относительная влажность.

В утренние часы будет уже довольно тепло +18...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+32. Но немного похолодает к вечеру - +24...+30. Сегодня, 18 августа, в донской столице небольшая облачность ожидается только после полудня, все остальное времяпогода будет стоять солнечная. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет продолжать понижаться.

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