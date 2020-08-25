В Ростовской области сбор первоклассника в школу обойдется в 20 тысяч

Собрать в школу мальчика оказалось дешевле, чем девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько потратят родители на сборы ребенка в школу. Стоимость набора первоклассника посчитал Ростовстат.

В набор первоклассника вошли комплект вещей и канцелярских принадлежностей. Кроме того, учитывалась стоимость учебников и дидактических материалов.

Собрать в школу мальчика оказалось дешевле, чем девочку. Полная экипировка для первоклассника обойдется в 17 927,04 рубля, для первоклассницы — в 21 931, 74 рубля.

Самой дорогой оказалась школьная форма. Один комплект для мальчика стоит 13 487,02 рубля, для девочки — 17 491,72 рубля.

Набор первоклассника в этом году подорожал. Его цена для мальчика выросла на 3,8%; для девочки — на 2,64%. Стоимость комплекта одежды увеличилась на 2,53%; на канцтовары — на 5,85 %.

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