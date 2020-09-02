Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 сентября. Фото: архив "КП"

2 сентября в Ростовской области выявили еще 145 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, в регионе заболели уже 17205 человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 82 пациента, а всего - 14690.

В стационарах лечение проходят 1000 жителей Дона. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ - 48 человек. За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще пятеро.

Среди них 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 82-летняя женщина с подобными недугами, 77-летняя пенсионерка и 81-летний мужчина, поздно обративший за медицинской помощью. Также скончался 80-летний донской житель с хроническими заболеваниями эндокринной системы. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 359 человек.

Под медицинским наблюдением до сих пор находятся 7301 человек. За все время врачи обследовали более 80 тысяч жителей.