Коронавирус в Ростовской области, 4 сентября: скончались еще шесть человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 4 сентября. Фото: "КП" Архив

4 сентября стало известно, что в Ростовской области выявили еще 142 случая заражения коронавирусом. Всего в региона заболели уже 17486 человек. По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 95 человек, а всего - почти 15 тысяч.

В тяжелом состоянии находится 51 человек. На стационарном лечении - 1057 пациентов. За последние сутки в результате заражения скончались шестеро.

Среди них 61-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями и ее ровесница с подобными недугами. Также 71-летняя с женщиной с нарушениями обмена веществ, 33-летняя дончанка с гипертонией. Кроме того, умерли 74-летний мужчина с неврологическими нарушениями и 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 369 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 7422 человека. Всего врачи обследовали более 81 тысячи жителей Ростовской области.