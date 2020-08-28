Алексей Логвиненко: «Многонациональному богатству Ростова нужны современные центры и библиотеки»

«Итогом работы партии «Единая Россия» мы видим популяризацию многонациональной культуры нашего края», - рассказал Алексей Логвиненко. Фото: пресс-служба Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»

На встрече с ростовчанами лидер партийного списка партии «Единая Россия» Алексей Логвиненко заявил о том, что развитие мультикультурных направлений коммуникаций и поддержание творческих инициатив граждан в городе являются одними из приоритетных направлений предвыборной программы единороссов.

- Ростов уникален тем, что в нем живут люди самых разных национальностей. Благодаря этому, каждый житель Ростова-на-Дону имеет возможность познакомиться с традициями и ценностями разных народов, не выезжая за пределы города. Для этого необходимо, чтобы в городе были современные культурные центры и библиотеки, а также проводились тематические фестивали, - уверен Алексей Логвиненко.

По словам лидера партийного списка, для единороссов имеет важное значение поддержка творческих инициатив молодого поколения жителей донской столицы.

- Ведь через несколько лет нынешние школьники будут представлять наш город на российских и международных конкурсах, - добавил Алексей Логвиненко.

Чтобы достичь поставленных целей, «Единая Россия», в частности, поддержала «Городской дом творчества». В прошлом году там организовали и провели более 300 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 400 тыс человек.

Кроме того, благодаря национальному проекту «Культура» мы модернизировали и переоборудовали детскую библиотеку им. А.С. Пушкина. Теперь там появились комфортные зоны для учебы, бесплатный Wi-Fi, доступ к информационным ресурсам.

- Помимо этого, параллельно проводятся капитальные ремонты Ростовской-на-Дону городской Центральной библиотечной системы имени А.В. Луначарского, Центральной Городской Детской библиотеки им. В.И. Ленина общей стоимостью более 5 млн рублей, - рассказал подробности Алексей Логвиненко.

При этом уже до конца года в Ростове будет капитально отремонтирована ростовская детская школа искусств № 2 имени А.П. Артамонова. Масштабные работы по ее восстановлению начались в прошлом году, их стоимость составляет около 200 млн рублей. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 60%.

После окончания ремонтных работ школа получит здание, соответствующее современным требованиям: с концертным залом на 150 мест, оснащенным звуковым и световым оборудованием, комфортными учебными помещениями, студией звукозаписи. В школе планируется открытие новых отделений: «Живопись», «Прикладное искусство», «Духовое отделение». Количество учащихся вырастет с 700 до 1000 человек.

На оснащение школы оборудованием, мебелью и музыкальными инструментами выделено 79 млн 234,4 тыс. рублей из средств областного и городского бюджетов.

В ближайшие пять лет партия «Единая Россия» планирует создать городские культурные центры в Левенцовском, Суворовском, Платовском микрорайонах Ростова-на-Дону и в Красном Аксае. Для организации библиотечного обслуживания на территории новых микрорайонов города планируется приобрести передвижные комплексы информационно-библиотечного обслуживания.

- Мы убеждены, что каждый житель Ростова должен иметь доступную возможность знакомиться с культурой края и проводить свой досуг на культурных мероприятиях недалеко от своего дома. Поэтому уже сейчас в Левенцовском микрорайоне выделен большой земельный участок под строительство многофункционального культурного центра, - сообщил Алексей Логвиненко.

Еще одной задачей для решения ростовские единороссы поставили обеспечение беспрепятственного доступа к справочной информации о культурной жизни города. Для этого предполагается организовать специальные Wi-Fi зоны для бесплатного выхода в интернет в муниципальных учреждениях культуры донской столицы.

- Итогом работы партии «Единая Россия» мы видим популяризацию многонациональной культуры нашего края. А также доступную возможность заниматься творчеством и получать знания о традициях, достопримечательностях и культурных ценностях Ростова в любом районе города, - резюмировал лидер списка.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».