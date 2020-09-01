В Ростове-на-Дону 1 сентября поступило сообщение о заминировании школы

У кого-то праздник 1 сентября оказался испорченным. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября надолго запомнится ученикам одной из школ в городе Ростове-на-Дону. Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, в первый учебный день года около 07:29 утра поступило сообщение о том, что школа № 87, что в Западном жилом массиве «заминирована». На место - улицу 2-ю Краснодарскую, 94 - сразу же выехали правоохранители, кинологи с собаками, взрывотехники и медики «скорой помощи».

Как говорят очевидцы, линейка в школе к тому времени еще не началась, а в самом учебном заведении находились только педагоги. Поэтому в срочном порядке всех спешно эвакуировали.

Известно, что около десяти часов утра специалисты обследовали здание, однако никаких подозрительных предметов не нашли.

В настоящее время сотрудники полиции ищут «шутника». Известно, что за такую выходку грозит реальный срок - до восьми лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

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Долгожданное 1 сентября наступило. И с утра первоклашки - а только в Ростове-на-Дону их более 12 000 человек - с букетами наперевес побежали знакомиться с первой учительницей и одноклассниками. Известно, что в этом году за парты донских школ сядут 432 тысячи школьников и 85 тысяч студентов техникумов и колледжей. В систему допобразования придут заниматься 270 тысяч детей. (подробности)