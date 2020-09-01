1 сентября 2020 в Ростове-на-Дону: Для родителей школьников заработала горячая линия

Родители могут задать свои вопросы о школе специалистам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону для родителей школьников заработала горячая линия. Известно, что у телефонов все это время будут дежурить специалисты регионального центра мониторинга коронавирусной инфекции, а также областного министерства образования.Дозвонившись по номерам, указанным ниже, в числе прочего можно будет узнать о санитарной безопасности в школах и детских садах, а также задать вопросы по организации питания школьников.

- Буду отслеживать все звонки, поступившие по вопросам горячего питания, - заверил родителей глава региона. - По моему поручению ответ на обращение должен быть дан в течение суток. Любой сбой в организации горячего питания в школах донского региона будет рассмотрен тщательно, исчерпывающие меры будут приняты незамедлительно.

Напомним, всего на организацию горячего питания в школах Ростовской области из федерального и областного бюджетов выделено свыше 800 млн рублей. А на замену оборудования и мебели в столовых в нескольких школах из областной казны направлено 147,5 млн рублей. Таким образом, все донские школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Известно, что первый звонок в новом учебном году прозвенел для 440 тысяч донских школьников, из них 50 тысяч - это первоклассники.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии

Региональный центр мониторинга коронавирусной инфекции: 8-800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43).

Областное министерство образования: 8 (863) 240-46-56.

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