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На Дону планируют увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни

Формировать благоприятную социальную среду поможет новая региональная программа
Беляев юрийБеляев юрий
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Врачи уверяют, что ведение здорового образа жизни играет ключевую роль в профилактике развития хронических заболеваний и напрямую влияет на продолжительность жизни.

Врачи уверяют, что ведение здорового образа жизни играет ключевую роль в профилактике развития хронических заболеваний и напрямую влияет на продолжительность жизни.

Фото: Евгения ГУСЕВА

К 2024 году в Ростовской области ожидается увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Вопросы формирования соответствующей системы мотивации обсудили депутаты Законодательного собрания региона на заседании круглого стола.

Как сообщил первый зампредседателя регионального парламента – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, медицинские специалисты утверждают, что на здоровье человека в большей степени, чем что-либо еще, влияет его образ жизни – 50 процентов в общей структуре факторов. Остальное - это генетика, уровень медицинского обслуживания, экологическая обстановка и так далее.

- То есть, ведение здорового образа жизни играет ключевую роль в профилактике развития хронических заболеваний и напрямую влияет на продолжительность жизни. Понимая это, власти Ростовской области в апреле текущего года утвердили новую региональную программу «Укрепление общественного здоровья», цель которой к 2024 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования соответствующей социальной среды, – отметил Сергей Михалев.

Он пояснил, что эта программа включает в себя ряд ключевых параметров — таких, как здоровое питание, защиту от никотина и табачного дыма, уверенное снижение потребления алкоголя и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Кроме того, «Укрепление общественного здоровья» также предполагает активное вовлечение НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение соответствующих корпоративных программ.

По словам замминистра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе Александра Крата, главная особенность этой программы в том, что она нацелена не на человека, который уже имеет определенное заболевание, а на здорового гражданина.

- С которым нужно работать для того, чтобы предупредить факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Таких, как заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной, онкология. В конечном итоге это должно привести к снижению смертности именно трудоспособного населения, – пояснил Александр Крат.

В ходе обсуждения участники круглого стола высказали ряд предложений по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. В частности, было отмечено, что в крупных городах Ростовской области пользуется спросом прокат велосипедов, но вот специализированные дорожки для катания практически отсутствуют.

Помимо этого, депутаты донского парламента предложили предусмотреть отдельные зоны с тренажерами для занятия спортом при благоустройстве и реконструкции общественных пространств и парков. Еще один момент – это визуализация здорового образа жизни в виде социальной рекламы на улицах. Участники дискуссии согласились, что яркие, красочные образы, которые постоянно попадают на глаза, быстро запоминаются и легко воспринимаются, особенно у подрастающего поколения

– Доступность и простота – вот два фактора, которые необходимы, чтобы все больше и больше наших граждан приобщались к здоровому образу жизни. Я наблюдаю, что у нынешней молодежи, как никогда ранее, есть к этому потребность. Наша задача – создать необходимые условия, – подвел итог заседания Сергей Михалев.

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