Губернатору доложили об одном погибшем и 49 пострадавших в природных пожарах в Ростовской области

Огонь продолжает бушевать еще в двух районах Ростовской области. Фото: ГУ МЧС России по РО.

По данным на утро огонь продолжает бушевать еще в двух районах Ростовской области. Из-за сильно ветра, который постоянно меняет свое направление, огонь распространился на сотни гектаров. На территории трех районов - Тарасовский, Каменский и Красносулинский - введены режимы ЧС. Глава региона провел оперативный штаб, на котором ему сообщили об одном погибшем и 46 пострадавших.

- Произошли резонансные пожары в четырех районах области, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - В Белокалитвинском районе, в районе хутора Богатов, произошел пожар на площади в 21 гектар. Повреждено двадцать построек в садоводческом товариществе. На утро, пожар уже локализован. К полудню ожидается полная ликвидация. Пострадавших и погибших нет.

Обстановка по природным пожарам в Ростовской области в сентябре 2020 года

В Тарасовском районе, площадь, пройденная огнем, составила уже 700 гектаров, повреждено два строения. Обошлось без погибших и пострадавших.

А вот в Красносулинском районе - станция Замчалово - огнем повреждено 15 строений. Там горела трава на территории в два гектаров. Пострадали 14 жителей, одна 85-летняя женщина погибла. Полная ликвидация уже произошла.

И в Каменском районе - станция Репная - повреждено 11 строений. Пожар в настоящий момент локализован. По завершению работ по тушению, начнут работать комиссии по определению ущерба.

Пожар тушат с помощью вертолетов. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- С дончанами работают психологи, - добавил Вадим Валентинович. - Некоторые определены в пункты временного размещения. Для огнеборцев организовано горячее питание. Идет наращивание группировки. После завершения работ муниципальные комиссии приступят к обследованию условий проживания людей и определения масштаба ущерба.

Известно, что пункт временного размещения развернут и в Тарасовском районе. Угроза там сохраняется для двух населенных пунктов. Но большинство людей остались или в своих домах, или у родственников. В ПВР там сейчас никого нет.

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