Лес продолжает гореть: На пожаре в Ростовской области два человека погибли и 46 пострадали

В Ростовской области тушат масштабный пожар. Фото: ГУ МЧС

Лес продолжает гореть: На пожаре в Ростовской области два человека погибли, 46 пострадали. В Ростовской области огнеборцы вторые сутки борются с масштабным лесным ландшафтным пожаром.

Повреждены десятки строений. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Пламя охватило сразу четыре района, а именно - Тарасовский, Белокалитвинский, Каменский и Красносулинский. Пожарные долгое время пытались оградить от огня населенные пункты, но в двух районах сделать этого, к сожалению, не удалось - погибли два человека. Обстоятельствами их гибели занимаются следователи и криминалисты. Еще 100 человек были эвакуированы и доставлены в пункты временного размещения.

С самого утра вертолеты снова однялись в небо. Фото: ГУ МЧС России по РО.

На вчерашний вечер общая площадь пожара только в Тарасовском и Белокалитвинском районе составила более 520 гектар. На территории Каменского, Тарасовского и Красносулинского районов уже объявлен режим ЧС. Всю ночь пожарные охраняли подступы к населенным пунктам, так как работа самолетов и вертолетов была прекращена. Сейчас огонь тушат 462 человека и 131 единица техники. На помощь им вновь вылетели три вертолета Ми-8, один самолет БЕ-200 и еще по одному самолету от Росгвардии и Министерства обороны.

- В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для размещения пострадавшего населения были развернуты и подготовлены 5 пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь пожара - больше 500 га. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Отметим, что в настоящее время полная ликвидация горения зафиксирована в Каменском районе.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину такого масштабного возгорания. Хотя местные жители уверяют, что это не природный пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото последствий крупного пожара, охватившего четыре района Ростовской области.

По официальным данным, сто человек эвакуированы, а площадь объятой огнем территории выросла до 170 гектаров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Говорят, это природный пожар, но это не так": Мы поговорили с бывшей жительницей хутора Дубы, где полыхает пламя.

Марина, родственники которой проживают там, выдвинула свою версию ЧП.

ОФИЦИАЛЬНО

Площадь природных пожаров в Ростовской области достигла 170 Га.

Возгорание тушат более 400 спасателей, а на месте работают 120 единиц техники.

КСТАТИ

Крупный пожар в Ростовской области: Что происходит в хуторе, где из-за пожара эвакуировали 100 человек.

По словам девушки, дорогу в населенный пункт перекрыли, а в домах отключили электричество.

КРОМЕ ТОГО

Два человека погибли в масштабном пожаре в Ростовской области.

К месту происшествия приехали следователи и криминалисты.

А ТАКЖЕ

Пожар в Ростовской области 2 сентября 2020: введен режим ЧС.

Площадь пожара в Ростовской области 2 сентября 2020 увеличилась до 522 гектаров.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!