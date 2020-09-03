Работу пожарных осложняет ветер. Фото: ГУ МЧС России по РО.
Пожар в Ростовской области 2 сентября 2020: введен режим ЧС, площадь возгорания увеличилась. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, по прежнему огнеборцы пытаются потушить два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Так, их общая площадь составляет более 521,7 гектара.
Вертолеты помогали тушить пожар, пока было светло. Фото: ГУ МЧС России по РО.
- Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га, - добавили в ведомстве. - Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 га. Районной администрацией на территории района введен режим ЧС.
Бороться с огнем помогают и местные жители. Фото: ГУ МЧС России по РО.
Однако уже удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты. При этом в превентивных целях развернуты пункты временного размещения.
- В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, - добавили в Управлении, - но силы и средства МЧС России готовы оперативно отреагировать на случай возможного ухудшения обстановки.
Сейчас силы выставлены по периметру населенных пунктов с целью недопущения новой угрозы и распространения огня. В борьбе с огнем принимают участие в общей сложности 400 человек и 114 единиц техники.
А вот в связи с наступлением темного времени суток и техники безопасности авиация прекратила работу до утра. За период работы вертолетами МИ-8 и самолетом-амфибией было сброшено 289 тонн воды.
Напомним, обстоятельства гибели двух человек выясняют следователи. С огнем помогают бороться и местные жители. Ситуацию осложняют жара и ветер.
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