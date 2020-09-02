Из массового пожара в Ростовской области началась эвакуация

В Ростовской области начали эвакуацию людей из-за массового пожара Фото: "КП" Архив

В Ростовской области из-за разгоревшегося масштабного пожара началась эвакуация местных жителей.

Дончан начали вывозить из хутора Патроновка Тарасовского района. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что пока это всего лишь превентивная мера. На данный момент эвакуированы только 100 человек. Их будут отвозить в пункты временного размещения. В настоящее время они находятся на пути туда.

Напомним, что в регионе бушует лесной и ландшафтный пожар, который охватил сразу четыре района: Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. Общая площадь возгорания составляет 170 гектаров. Угрозу жилым домам, к счастью, удалось устранить. Пожар продолжают тушить в четырех районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники. "КП-Ростов-на-Дону" опубликовал фотографии происходящего в регионе.

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По официальным данным, сто человек эвакуированы, а площадь объятой огнем территории выросла до 170 гектаров.

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