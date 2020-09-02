Появились фото последствий крупного пожара, охватившего четыре района Ростовской области

МЧС России продолжает тушение сильных пожаров в Ростовской области. Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

МЧС России продолжает тушение сильных пожаров (лесного и ландшафтного), охвативших четыре района Ростовской области — Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. Общая площадь объятой огнем территории выросла до 170 гектаров. «Комсомолка» показывает фото последствий бушующей стихии.

Как сообщили спасатели, в Белокалитвинском районе снята угроза населенному пункту. Оперативно удалось потушить 20 нежилых строений. Тем не менее, тушение лесного массива в районе продолжается на площади 14,5 га.

Последствия огненной стихии. Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

К месту ЧП дополнительно направлены аэромобильная группировка от главного управления МЧС России по Ростовской области в количестве 60 человек и 12 единиц техники и от донского СЦ в количестве 50 человек и 12 единиц техники

- Всего в настоящее время к тушению в четырех районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники, - пояснили в региональном Главном Управлении МЧС. - Для тушения направлен самолет Бе-200 МЧС России и на месте работают 3 вертолета Ми-8 МЧС России с ВСУ-5 и 1 вертолет ми-8 Минобороны России.

К тушению пожаров в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек и 120 единицы техники. Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами, находятся в 30-минутной готовности для оказания помощи МЧС в тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления, ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Общая площадь объятой огнем территории составляет 38 Га. Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

- Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС, - добавили в военном ведомстве.

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