Крупный пожар в Ростовской области: Что происходит в хуторе, где из-за пожара эвакуировали 100 человек

Природные пожары полыхают в четырех районах донского региона. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области тушат сразу четыре крупных пожара, которые находятся по соседству. Один из них - в Тарасовском районе. По данным областного Управления МЧС, из хутора Дубы эвакуировали уже около ста человек. Местная жительница рассказала, что происходит в населенном пункте.

Ксения рассказала, что сейчас она находится не в Дубах, но там осталась ее сестра. Девушка не может связаться с родственницей, поскольку у той разрядился телефон. Зарядить его невозможно - во всех домах отключили электричество.

- Я связываюсь с нашими соседями. Мы созваниваемся только по необходимости, чтобы у них не села батарейка, - рассказала она "Комсомолке". - Они сказали, что в Дубах сгорели два дома, но людей пока не эвакуировали. Говорят, что огонь начал распространяться дальше, на Нижние Дубы и в сторону Митякинской. Если обстановка ухудшится, местных жителей эвакуируют.

В тушении пожара принимают участие вертолеты. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Ксения и ее близкие хотели самостоятельно вывезти оставшуюся там сестру. Но попасть в Дубы они не могут - дорогу в хутор перекрыли.

- Нам остается только сидеть и ждать. Неизвестно, когда появятся другие новости. Мы, конечно, переживаем, - поделилась дончанка.

Напомним, 2 сентября в четырех районах Ростовской области произошли природные пожары. Возгорания тушат в Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах.

По данным Главного Управления МЧС России по региону, всего в тушении задействовано 406 человек и 120 единиц техники.

Работу огнеборцам осложняет ветер. Фото: ГУ МЧС России по РО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Говорят это природный пожар, но это не так": Мы поговорили с бывшей жительницей хутора Дубы, где полыхает пламя

- Вокруг Патроновки, Можаевки, Садков эвакуированы люди. Уже самолет прилетел, с воздуха тушат. Сгорели два дома. Из верхних Дубов вывезли людей. Везде работают спасатели, - рассказала Марина. Говорят это природный пожар, но мы думаем, что это не так (подробности)

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Возгорания произошли в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Все они расположены рядом. (Подробности)